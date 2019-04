Fondsenrondje: Volop groen

De AEX (+0,2%) gaat vrolijk door waar die het gehele jaar mee bezig is. De Duitsers (+0,6%) en Fransen (+0,3%) gaan nog zelfs een tikje harder omhoog.

Het is dat zwaargewicht Royal Dutch Shell (-0,5%) wat achterblijft, anders hadden we de overige Europese indices wel weten bij te houden. De verschillen zijn overigens niet dramatisch. We zien volop groene cijfers, maar meestal wel met een nulletje ervoor.

Veel belangrijke macro's staan er vandaag niet op de agenda, al kwam zojuist wel de Duitse ZEW index over april uit op 3,1 punten. Dit betekent dat de Duitsers weer enigszins positief aankijken tegen de economie. Het cijfer kwam nipt boven de verwachting (0,8) uit. De markten bewegen hier echter niet op.

Flow Traders

Door het goede beurssentiment ligt de volatiliteit extreem laag. Met een stand van net boven de 10 voor de AEXVola noteert deze net iets boven het dieptepunt van september 2017.

Des te knapper dat Flow Traders (+5,2%) in het eerste kwartaal van dit jaar een winst van €0,41 per aandeel weet te boeken. Vooral de Aziatische tak gaat goed. Weliswaar maakt deze markt voor slecht 3% deel uit van de totale handelsomzet, maar hij is wel goed voor 13% van de totale winst.

Dit komt doordat de marges daar veel hoger liggen dan in Europa en de Verenigde Staten. De IEX Beleggersdesk verwacht dat het handelshuis in een jaar zo'n €2 per jaar moet kunnen verdienen, uitgaande van drie rustige en één volatiel kwartaal.

Bij de huidige koers van €26 zijn beleggers in een dergelijk scenario bereid 13 keer de winst te betalen voor het aandeel. Lastig om aan te geven of dit nou duur of goedkoop is. Voordeel is wel dat Flow Traders een mooie hedge is in barre tijden.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Ondanks het volatiele jaar 2018 hebben beleggers per saldo niets verdiend sinds de beursgang. Achteraf is het bedrijf te duur naar de beurs gegaan. De dividenden zijn immers gewoon meegenomen in deze grafiek.

Brede markt

De AEX stijgt 0,2% en blijft wat achter ten opzichte van de overige Europese indices.

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 1,3% omlaag en noteert 10,4 punten.

De Amerikaanse futures staan 0,4% à 0,5% in de plus.

De euro stijgt 0,1% en noteert 1,131 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (0,25%) en Duitse (0,07%) tienjaarsrente stijgen een basispuntje.

Goud (-0,2%) moet het niet van dit soort dagen hebben.

Olie: WTI (-0,0%) en Brent (-0,2%) blijven dicht bij huis.

Bitcoin (+1,1%) gaat verder omhoog.

Het Damrak

Aalberts (+1,6%) gaat vandaag aan de leiding bij de hoofdfondsen. De laatste tijd ligt het aandeel er erg goed bij. Year to date staat er een plus van 18% op het bord.

De grootbanken ABN Amro (+0,9%) en ING (+1,5%) gaan goed. De gehele sector gaat overigens omhoog.

Het geplaagde vastgoed rendeert vandaag heel aardig. Unibail Rodamco (+1,0%), Eurocommercial Properties (+0,8%) en Vastned (+1,6%) gaan keurig omhoog. Wereldhave (-0,1%) valt weer eens tegen.

Vanmiddag wordt de aandeelhoudersvergadering van PostNL (+0,8%) gehouden. Mocht er nieuws zijn, brengen wij dit in het liveblog.

TomTom (+1,5%) profiteert van een advies- en koersdoelverhoging van Kepler Cheuvreux. Het aandeel gaat naar kopen van houden en naar €9 van €8.

Takeaway.com (-0,8%) gaat van de kooplijst van Bank Degroof. Het koersdoel gaat wel met €9 omhoog naar €83.

De bouwers moet u dit jaar hebben. Ook vandaag liggen ze er goed bij. BAM (+0,5%), Heijmans (+2,0%) en Volkerwessels (+1,7%) gaan allemaal omhoog.

In de aanloop naar de allesbeslissende ChampionsLeaguewedstrijd tegen Juventus noteert Ajax (+0,9%) een klein plusje.

Adviezen