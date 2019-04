TA: Dalende trend rente intact

De rente beweegt zich op een zeer laag niveau. De Nederlandse kapitaalmarktrente is naar het laagste punt sinds 2016 gezakt. De Amerikaanse 30-jaars rente noteert rond de laagste stand sinds eind 2017.

De opmars op de aandelenmarkten van de afgelopen maanden wordt dus begeleid door de dalende tendens in de kapitaalmarktrentes.



De werkloosheid in de VS is naar het laagste niveau in vijftig jaar gezakt. De Amerikaanse werkgelegenheid is erg belangrijk vanwege de invloed op het monetaire beleid van de Fed.

Overigens is Donald Trump van mening dat de Fed de rente moet verlagen. De Amerikaanse president meent dat het rentebeleid van de Amerikaanse Centrale Bank heeft gezorgd voor een rem op de economische groei.

In het verleden had Trump al eerder kritiek op het monetaire beleid van de centrale bank.

Bovenstaande laat onverlet dat de tendens op de rentemarkten nog steeds neerwaarts is gericht. Door de kapitaalmarkten wordt Trump dus op zijn wenken bediend. Zowel in de VS als in ons land beweegt de kapitaalmarktrente in een dalende trendkanaal.

Behoudens tussentijdse oplevingen, zit er geen trenddraai in de rente aan te komen. Met de neerwaartse tendens op de rentemarkten, blijven aandelen prima liggen.

Nederlandse beurs maakt pas op de plaats

De AEX-index ontwikkelt zich binnen een opgaande trend, met aan de bovenkant in de eerste instantie ruimte richting de weerstand van 576,90 punten (gevormd op 27 juli 2018). De adempauze van de afgelopen dagen doet hier niets aan af.

Zolang het patroon van hogere toppen en bodems kan worden voortgezet, mag opwaarts worden gekeken. De steun bevindt zich rond 538,70 punten (bodem van 25 maart).



Korte termijn analyse Nederlandse rente:

De 10-jaars Nederlandse kapitaalmarktrente blijft neerwaarts gericht. Toppen en bodems worden op steeds lagere niveaus gevormd, hetgeen de dalende trend valideert.

Er ligt steun rond -0,03% (de bodem van 27 september 2016). De 10-jaars Nederlandse kapitaalmarktrente heeft weerstand rond 0,30% (gevormd op 1 maart).







Lange termijn analyse Nederlandse rente:

De 10-jaars Nederlandse kapitaalmarktrente heeft met de doorbraak onder de bodems van 2017 en 2018 rond 0,38% de weg naar onderen gekozen. Er mag een koersdaling worden verwacht, minimaal richting -0,03% (bodem van 30 september 2016).

Weerstand ligt op 0,67% (top van 12 oktober 2018). Na een doorbraak onder de steun van -0,03% wordt -0,10% het volgende neerwaartse koersdoel.

Korte termijn analyse Amerikaanse 30-jaars rente: krult omlaag.

De Amerikaanse 30-jaars rente is onder de bodem van begin 2019 gezakt. Hierdoor is een technisch signaal naar onderen opgetreden.

De dalende trend ontwikkelt zich richting de steun van 2,81% (de bodem van 17 januari 2018).

Enkel boven de weerstand van 3,15% (gevormd op 14 december 2018) draait het beeld.









Lange termijn analyse Amerikaanse 30-jaars rente: doorbraak onder bodems

De Amerikaanse 30-jaars rente heeft de koersbodems van de afgelopen zes maanden gebroken. Er istechnisch duidelijk sprake van een neerwaartse tendens.

Ook heeft de Amerikaanse 30-jaars rente een lagere koerstop gevormd, die de dalende trend valideert.

De dalende trend biedt een eerste koersdoel rond de steun van 2,65% (de bodem van 8 september 2017).



Weerstand ligt op 3,45% (gevormd op 9 november 2018).