De Aex loopt 5% voorop op de Dax op 1 week, we gaan die ruimte verkleinen.

Vandaag zou wel eens een - 2% dagje voor Aex kunnen worden. US Ligt niet goed, AEX meer gekoppeld aan US. - 2% dan komen we uit rond de 520. Nog altijd mooi, gezien we op 2 januari nog intraday rond de 475 stonden nietwaar.... Die 512 van Royce, mag ook van mij, maar dat zal nog niet voor vandaag zijn, misschien voor black monday? Brexit loopt ook weer niet goed....EU gaat echt geen toegevingen doen. De economische impact is gigantisch (zeker voor UK) Kans op NO deal neemt toe.