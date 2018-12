Fondsenrondje: Hopeloos!

Uit het niets staat er een vette min van maar liefst 2,2% op de borden. Als voornaamste reden wordt de arrestatie van de Chinese topvrouw Meng Wanzhou van Huawei aangehaald.

Zij werd zaterdag door de Canadese autoriteiten opgepakt en de Verenigde Staten heeft om haar uitlevering gevraagd. Het bedrijf wordt er door de Yankees van verdacht dat het de Amerikaanse sancties tegen Iran schendt. De Chinese autoriteiten zijn woedend en eisen de onmiddellijke vrijlating van de topvrouw.

Het gekke is dat de arrestatie een aantal dagen geleden heeft plaatsgevonden, maar dat de beurs hier nu pas op reageert. Wat een zekerheidje is, is dat dit geen goed nieuws is voor de handelsrelatie tussen China en de Verenigde Staten.

Meevallende fabrieksorders

Gelukkig waren er vandaag niet alleen maar slechte berichten te melden. De Duitse fabrieksorders stegen in de maand oktober onverwacht met 0,3% ten opzichte van september. Economen hielden immers rekening met een minieme daling.

Als we echter op jaar op jaar kijken dan gingen de fabrieksorders met 2,7% omlaag. Beleggers in Duitsland zijn net als in Amsterdam pessimistisch en zetten de DAX 2,0% lager. Vanmiddag gaat Wall Street na een dagje rust weer open dus laten we hopen op wat herstel in de middag.

Marktoverzicht

De AEX daalt 2,2% en presteert net zo slecht als de Duitsers (-2,0%) en Fransen (-1,1%).

Olie: WTI (-1,4%) en Brent (-1,2%) gaan weer eens omlaag.

De euro daalt 0,1% en noteert 1,134 ten opzichte van de dollar.

Rentes: de Nederlandse (0,40%) en Duitse tienjaarsrente (0,26%) dalen twee basispunten.

Goud (-0,0%) doet zoals wel vaker niets.

Bitcoin (+3,0%) is de absolute safe haven van de dag.

Damrak

De verzekeraars liggen er beroerd bij vandaag. ASR (-4,8%), Aegon (-3,0%) en NN Group (-3,1%) moet u even niet hebben.

Hetzelfde geldt voor het cyclische ArcelorMittal (-4,7%) en Aalberts (-3,4%).

De chippers ASML (-4,0%), Besi (-4,6%) en ASMI (-4,0%) gaan ook mee met het slechte sentiment.

Defensieve havens zoals Ahold (-0,1%) Unilever (-0,6%) en KPN (-0,6%) blijven nog wel aardig liggen.

Verizon wordt door de Telegraaf als een belangrijke kandidaat gezien die de Telematics divisie van TomTom (-1,1%) wil overnemen. Bieders hebben tot de tweede week in januari om hun bod te doen, al moet we een knock-out bod eind dit jaar niet definitief uitsluiten.

BAM (-4,5%) past de structuur aan de top aan. Beleggers gooien het aandeel in de kliko.

Baas boven baas is AMG (-7,1%) dat massaal in de uitverkoop wordt gezet. Het is even niet anders.

PostNL (-1,3%) heeft een recordaantal pakketten verstuurd met Sinterklaas.

De witte raaf op het Damrak is Flow Traders (+1,5%) dat profiteert van de oplopende volatiliteit.

Vastned Retail (-3,0%) zit ook al het gehele jaar in de hoek waar de klappen vallen. Het vastgoedfonds maakte eventjes een sprongetje nadat besloten werd dat de dividendbelasting niet werd afgeschaft. Van die vreugde is helemaal niets meer over.

Adviezen

Takeaway.com: naar houden van verkopen en €50 - Royal Bank of Canada

Relx: naar houden van kopen en 20,10p - Deutsche Bank

Intertrust: naar neutraal van overweight en naar €15,90 van €17 - JPMorgan Cazenove.

