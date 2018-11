Op een dag zonder al teveel bedrijfsnieuws weten we het in Amsterdam toch voor elkaar te krijgen om de AEX 0,1% hoger te zetten. De Fransen (+0,1%) en Duitsers (+0,2%) doen overigens vrolijk met ons mee.

De grote uitschieter gisteren op Wall Street was Tesla dat meer dan 6% omhoog spoot. De grote leider, genaamd Elon Musk, gaf nog eventjes aan dat hij de ambitie heeft om in de toekomst naar Mars te gaan. Hij zegt daar nota bene te willen sterven. Uiteraard zal de koersstijging hier niets mee te maken hebben, want beleggers zijn dolblij met de beste man.

Kijken we naar de onderstaande grafiek, is daar een goede reden voor te bedenken.



Door de gigantische koerssprong van Tesla lijkt de AEX de afgelopen acht jaar niet van zijn plek te zijn gekomen. Daar is niets van waar aangezien de Nederlandse hoofdfondsenindex met zo'n 140% is gestegen in deze periode. De maker van elektrische auto's gaat daar eventjes overheen met een vette winst van 1440%.

Dan is die plus van gisteren nog niet eens meegenomen. Wat knap is dat ondanks alle negativiteit het aandeel redelijk dichtbij haar all time high koerst. De IEX Beleggersdesk is vandaag ook met een update over Tesla gekomen.

Marktoverzicht

De AEX stijgt 0,1% en presteert redelijk in lijn met de overige Europese indices. Echte uitschieters zijn er vooralsnog niet.

Olie: WTI (-0,7%) en Brent (-0,6%) moeten een deel van de winst van gisteren weer inleveren.

De euro daalt 0,1% en noteert 1,132 ten opzichte van de dollar.

Rentes: de Nederlandse (0,50%) en Duitse tienjaarsrente (0,35%) dalen weer een basispuntje. De schommelingen vallen per saldo mee te laatste paar maanden.

Goud (-0,0%) weet zoals zo vaak niet van zijn plek te komen.

Bitcoin (+0,7%) herstelt miniem, maar staat nog ruim onder de $4000.

Damrak

Unilever (+1,2%) wordt op de kooplijst van Bryan Garnier gezet. Beleggers kunnen dit wel waarderen.

Signify (+4,2%) gaat aan de leiding binnen de AEX, maar meer dan een herhaald koopadvies van Berenberg kunnen we niet vinden. Of toch, Bain zou Osram willen overnemen.

Royal Dutch Shell (-1,1%) heeft een klein beetje last van de lagere olieprijs. Daarentegen steeg de oliegigant gisteren nog met 2,5%.

KPN (+1,2%) houdt morgen haar investeerdersdag en dat zorgt voor wat fantasie.

Voor de rest zien we eigenlijk alleen maar nulletjes voor de komma. Oh toch niet, want ArcelorMittal daalt gewoon even 2,4%.

De chippers doen het ineens zeer goed. ASML (+1,0%), ASMI (+1,1%) en Besi (+1,9%) liggen er zeer sterk bij.

PostNL (+1,1%) heeft de smaak te pakken. Vanochtend kwam echter wel het bericht dat de vakbonden met zogenaamde 'prikacties' komen. Positief is dat het geen zware stakingen zijn.

De bouwers BAM (+0,4%) en VolkerWessels (+1,7%) liggen goed vandaag. De overheid moet ook extra geld bijleggen voor het rampzalige IJmuidenproject. Het gaat om een bedrag van €64 miljoen. Of het leed nu geleden is, is maar zeer de vraag.

Uit het niets stijgt Wessanen eventjes 4,9%.

Adviezen

Unilever: naar kopen van houden en naar €54 van €49 - Bryan Garnier

Vopak: naar €47 van €43,50 en kopen - NIBC

ABN Amro: naar €22 van €30 en houden - Morgan Stanley

Air France-KLM: naar €12 van €10,50 en kopen - Berenberg

