Zo vindt u de private bank die het beste bij u past

Voor wie naast een vermogensbeheerder ook een financiële sparringpartner zoekt, is een private bank een goede oplossing. Deze biedt ook ondersteuning bij andere financiële vraagstukken, zoals vermogensplanning, estate planning en fiscaal advies. Hoe maakt vindt u nu de private bank die de beste keuze is voor u?

Overzichtelijk

Private banking is echter niet voor iedereen weggelegd, pas vanaf een half tot één miljoen euro vrij belegbaar vermogen gaat de deur open. Een voordeel is wel dat de keuze een stuk overzichtelijker is.

Bij een vrij belegbaar vermogen van 1 miljoen euro onderscheidt vergelijkingssite Beleggingsmatch.nl, kennispartner van IEX Gouden Stier, momenteel minder dan tien partijen. Dit zijn zonder uitzondering grote marktpartijen, met miljarden euro's onder beheer.

De beste private bank

Deze grote partijen beloven allemaal aansprekende rendementen en goede service, dus de beste partij voor u selecteren is niet zo makkelijk als het lijkt.

In hun vergelijking van private bank gebruikt Beleggingsmatch.nl een aantal vaststaande criteria om tot een gedegen oordeel te komen. In de praktijk zijn er namelijk veel verschillen in onder andere het beleggingsbeleid, kosten, rendement en de daadwerkelijke risico’s die de private bank neemt.

Zelf aan de slag: in 5 stappen naar de beste private bank

1. Stel uw doel vast

Stel vast wat uw doel is, de termijn om dat doel te halen en welk bedrag hiervoor beschikbaar is.

2. Welk serviceniveau vindt u belangrijk?

Private banks onderscheiden zich van traditionele vermogensbeheerders omdat zij een totaaloplossing bieden. Zij ondersteunen u niet alleen bij uw beleggingen, maar adviseren bijvoorbeeld ook hoe u het familievermogen het best kunt overdragen aan uw kinderen (estate planning). Ook kunt u er terecht voor fiscaal advies en algemene bankzaken.

Daarnaast organiseren private banks aanvullende evenementen, zoals lezingen, concerten en diners met prominente sprekers. Of denk bijvoorbeeld aan startup-events, waarbij vermogende ondernemers worden gekoppeld aan jonge bedrijven voor investeringen.

Het is ook belangrijk om te kijken hoe het zit met de communicatie. Wordt u bijvoorbeeld geïnformeerd over de voortgang van uw beleggingen? Komt uw contactpersoon ook bij u thuis? En is de klantenservice alleen doordeweeks bereikbaar of ook in het weekend? Allemaal dingen die u waarschijnlijk graag wilt weten voor u uw vermogen overhevelt.

3. Beheer of advies?

Bepaal of u het beheer van uw vermogen uit handen wilt geven of zelf wilt beleggen. Beschikt u over voldoende tijd om het zelf te doen of kiest u voor het gemak van beheer? Daarnaast werken private banks, net als vermogensbeheerders, vaak met modelportefeuilles. Bij sommige partijen is ook maatwerk mogelijk. Het is dus belangrijk om na te gaan wat u zelf het prettigst vindt.

Kijk ook naar andere aspecten van het beleggingsbeleid. Wat zijn de uitgangspunten? En hoe onafhankelijk is de bank? Biedt zij alleen eigen producten aan of ook producten van andere fondshuizen?

4. Maak een voorselectie

De volgende stap is een voorselectie van private banks maken. Daarbij is onder andere het kostenaspect van belang. Hoewel de kosten voor veel klanten van private banks een wat minder prominente rol spelen, gaan de tarieven wel degelijk ten koste van uw rendement.

Wat u exact betaalt hangt onder andere af van de omvang van het belegd vermogen, de geboden diensten en het beleggingsprofiel.

Hoewel u natuurlijk niet blind moet kiezen voor de partij met het hoogste rendement, is het daarnaast wel degelijk interessant om te kijken naar de prestaties. Hoe heeft een private bank het bijvoorbeeld gedaan in slechte beursjaren? Mooie rendementen behalen in een bullmarket is een stuk eenvoudiger dan tijdens een crisis.

Ook kunt u private banks vergelijken op basis van de producten die zij aanbieden. Omwille van een goede spreiding kiezen de meeste banken voor beleggingsfondsen. Bij sommige partijen is het ook mogelijk om in individuele aandelen of obligaties te beleggen.

Verder bieden sommige private banks speciale producten aan die voor gewone particuliere beleggers normaal gesproken ontoegankelijk zijn, zoals aandelen van bedrijven die niet worden verhandeld op openbare markten.

Ga ook na of er nog andere voorkeuren zijn die voor u belangrijk zijn. Biedt de bank bijvoorbeeld de mogelijkheid om duurzaam te beleggen? En kunt u gebruikmaken van een mobiele app waarmee u kunt handelen of uw portefeuille kunt raadplegen?

5. Ga op gesprek

Omdat vertrouwen en een persoonlijke klik bij private banking essentieel zijn, is het verstandig om eerst met enkele partijen aan tafel te gaan voor u de knoop doorhakt. Hoe open is de bank over het beleggingsbeleid, de kosten en rendementen?

En hoe zit het met het risico dat een private bank neemt? Bovengemiddelde rendementen gaan vaak gepaard met extra risico's. Informeer hoe de bank de risico's indamt.

