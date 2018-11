Winnaar Slimste ging snoeihard short op olie

De winnaar van de Slimste Belegger 2018 is bekend: de heer Brunink uit Oldenzaal. En dat is zeker geen onbekende: bij een eerdere editie schreef hij ook al de hoofdprijs op zijn naam. Wat is het geheim van deze gelukkige winnaar van maar liefst 2500 euro? Hoe realiseerde hij een rendement van bijna 175%? Tijd voor een belletje met speler Bruninks.

Van harte gefeliciteerd! U bent een fanatiek beleggingscompetitie-speler zo te zien?

“Jazeker, ik vind het erg leuk om mee te doen en besteed er veel aandacht aan.”

Hoe krijgt u het voor elkaar om voor de tweede keer de hoofdprijs te winnen?

“Ik doe veel op basis van gevoel, maar daarnaast mag ik mij graag goed inlezen. Ik heb bovengemiddelde interesse in de materie. Dat heeft ook te maken met het feit dat ik in de beleggingswereld werkzaam ben; ik kan er mijn voordeel mee doen dat ik iedere dag met beleggingsinformatie bezig ben.”

Op het werk gaat het er vast iets anders aan toe dan in het spel?

“Ja, wezenlijk anders. Als vermogensbeheerder beleggen we voor de lange termijn, terwijl het spel om intraday-handel gaat. De beleggingsinformatie voor de lange termijn gebruik ik voor mijn werk, de kortetermijninformatie voor het spel.”

Wat is dit keer uw spelstrategie geweest?

“Ik heb vooral gefocust op winstcijfers van bedrijven. Met name in de Europese en Nederlandse markt, omdat ik van mening ben dat de verhandelbaarheid van die turbo’s het beste is.”

Wat was uw meest winstgevende positie?

“Ik heb een mooie rit gemaakt met AB InBev, maar de grootste winstgevende posities waren de shorts op olie. Door de daling van de olieprijs heb ik daar het meeste rendement op kunnen behalen.”

Welke positie viel tegen?

“Ik was iets te gretig bij ASML, want die knalde door de stoploss heen. Ik heb gelijk weer positie ingenomen, want ik stond er nog steeds achter. Maar zo zie je, soms pakt het zomaar verkeerd uit.”

Mag u van uw werk ook privé beleggen?

“Dat mag, maar ik doe het bewust niet. Ik heb het in het verleden wel gedaan, maar ik ben er toch anders tegenaan gaan kijken. Ik vind dat de focus volledig blij de klant moet liggen. Als ik met mijn eigen geld in een aandeel zit, ga ik daar misschien toch eerder in beleggen of ben ik op een andere manier betrokken. Ik wil dat vermijden en juist alle emoties uitschakelen. Zo kan ik mij het beste op de klant focussen.”

Last but not least: heeft u al een bestemming voor de 2500 euro?

“Jazeker, aanstaande zaterdag vertrek ik met mijn gezin naar de VS voor een vakantie in Florida, dit bedrag kunnen we daar goed gebruiken!”

Beste coach

De best presterende coach van deze editie was Nico Bakker, die een rendement van 11,4% wist te realiseren. Het best presterende team was dat van Royce Tostrams met een gemiddeld rendement van -1,8%.

Hartelijk dank voor het meespelen en graag tot ziens!