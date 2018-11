Het zijn lastige tijden voor beleggers. Het is duidelijk dat TINA (There Is No Alternative) het feestje allang heeft verlaten, zeker in de VS waar de tienjaarsrente weer ruim boven de 3% noteert, maar ook en vooral in Europa en China hebben de beurzen het zwaar.

Een giftige cocktail van handelsspanningen, afzwakkende economische groei, een Fed die de kredietkraan dichtdraait en gedoe rond Italië en het VK (Brexit) zorgen voor een tamelijk guur beursklimaat.

Global stocks have lost $830bn in mkt cap this week as investors continue to position ahead of what is likely a sustained deceleration of global econ growth alongside a sustained rise in the Fed funds rate, which is typically an unattractive mix for risk assets, Goldman says. pic.twitter.com/HDLpwl6OZA — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 17 november 2018



Aging bull market

De jarenlange bull market, effectief gestart in 2009, vertoont vermoeidheidsverschijnselen. Dat wil uiteraard niet direct zeggen dat het einde verhaal is met stijgende koersen, maar wel dat het (minimaal) zaak is om als belegger selectiever te werk te gaan.

De afgelopen maanden, en zeker oktober, hebben laten zien dat bedrijven die niet geheel aan de hooggespannen verwachtingen kunnen voldoen, direct in de uitverkoop gaan. Vaak terecht, maar soms ook overtrokken. En dat biedt zeker kansen voor beleggers met sterke zenuwen die voorbij de waan van de dag kunnen en durven denken.

Fraaie vergezichten die door alle zakenbanken weer de lucht in worden geslingerd en even zo vaak wel als niet uitkomen: beslist nuttige informatie voor actieve beleggers, maar wel met een lage voorspellende waarde.

Gezien het diffuse plaatje van (wat lagere) economische groei, wat oplopende rentes, de 'gewenste' opstekende inflatie en aanhoudende onrust op het geopolitieke vlak, wordt 2019 ongetwijfeld vooral een jaar van stock picking.

De IEX Beleggersdesk zal het aankomend jaar wederom het vuur uit zijn sloffen lopen voor Premium leden om tijdig kansen te signaleren, te wijzen op bedreigingen en selectief maar actief aan stock picking te doen.

Rustige week

De aankomende week belooft, mits Trump zijn Twitter account ook even met rust laat, een relatief rustige week te worden. Wall Street is donderdag gesloten in verband met Thanksgiving Day en kent vrijdag een halve handelsdag.

Er komen nog wel een handjevol bedrijven met cijfers, waaronder Altice, TIE Kinetix, HAL Trust en het flink aan de weg timmerende Accssys. Tevens komen er op vrijdag nog PMI cijfers uit en het wordt interessant om te zien hoe stevig de afkoeling van de conjunctuur in de eurozone is.

19 nov

00:00 JD.com

00:50 Japan handelsbalans okt -70,0B

08:00 B&S Group Q3-cijfers



20 nov

08:00 Lucas Bols Q3-cijfers

08:00 Easyjet Q3-cijfers

08:00 Duitsland inflatie PPI okt 0,3% MoM

14:00 Campbell Soup Q3-cijfers

14:30 VS verkopen nieuwe woningen okt 1,23M

18:00 Greenyard Q3-cijfers

22:00 HP Q3-cijfers



21 nov

06:30 Nederland consumentenvertrouwen nov

08:00 Altice Q3-cijfers

08:00 VolkerWessels notering ex-dividend

08:00 Tie Kinetix Q3-cijfers

14:30 VS orders duurzame goederen okt -2,5% MoM

14:30 VS wekelijkse jobless claims 215K

16:00 VS verkopen bestaande woningen okt 5,2M

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan nov 98,3



22 nov

00:30 Japan CPI okt 1,0% MoM

08:00 Kardan Q3-cijfers

16:00 EU consumentenvertrouwen nov -3,0

00:00 Wall Street gesloten (Thanksgiving Day)

23 nov

08:00 Ackermans & Van Haaren Q3-cijfers

08:00 Duitsland BBP Q3 -0,2% MoM

08:00 Accsys Q3-cijfers

09:15 Frankrijk manufacturing PMI nov 51,2

09:30 Duitsland manufacturing PMI nov 52,2

10:00 EU flash manufacturing PMI nov 52,0

10:00 EU services PMI nov 53,0

15:30 Beurzen VS halve dag geopend

15:45 VS Markit manufacturing PMI 55,7