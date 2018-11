Zo vindt u het mixfonds dat het beste bij u past

Een mixfonds kan een mooie kant-en-klare oplossing zijn voor als u zelf niet de tijd, het geld of de kennis hebt om een portefeuille in te richten. U bent namelijk in één keer gespreid over verschillende beleggingscategorieën, zoals aandelen, obligaties en vastgoed. Maar hoe bepaalt u welk product nu de beste keuze is voor u?

IEX Gouden Stier heeft als missie de complexe en omvangrijke Nederlandse beleggingsmarkt overzichtelijker en toegankelijker te maken. In deze longread vertellen we meer over de ins & outs op het gebied van mixfondsen.

Met een handig stappenplan helpen we u te bepalen welk mixfonds het beste bij u past. Ziet u een zoektocht niet zo zitten? Dan vindt u aan het einde van dit artikel de Beste Keuzes van IEX Gouden Stier.

Wat is het eigenlijk?

Hoewel sommige aanbieders kiezen voor benamingen als multi-assetfonds, groeifonds, unconstrained fonds of life cycle-fonds, gaat het uiteindelijk om hetzelfde beleggingsproduct. Het maakt het mixfondsenlandschap er echter niet overzichtelijker op.

Laten we eerst even terug gaan naar de basis; wat is een mixfonds eigenlijk en voor wie is het geschikt? Mixfondsen nemen het lastige en tijdrovende werk van zelf een beleggingsportefeuille aanleggen en bijhouden, uit handen. Het is een goede optie voor beleggers met een niet al te groot kapitaal.

U legt namelijk een bedrag in, dat wordt verdeeld over verschillende beleggingscategorieën. Aandelen en obligaties zijn altijd de belangrijkste categorieën waarin wordt belegd, maar er is ook ruimte voor cash, vastgoed, grondstoffen en andere alternatieve beleggingen.

Dempend effect

Het idee achter spreiden is dat het bescherming biedt tegen waardeverlies. De verschillende beleggingscategorieën reageren allemaal anders op marktveranderingen. Als de rente stijgt dan is dit doorgaans negatief voor obligaties en aandelen. Bankaandelen daarentegen stijgen waarschijnlijk, omdat banken hun rente-inkomsten zien stijgen.

Klassiek of dynamisch?

Er zijn grofweg twee soorten mixfondsen. Aan de ene kant het klassieke mixfonds, dat in een vaste verdeling belegt in aandelen en obligaties. Dit kan in een actief fonds, maar ook in een ETF’s. De verhouding tussen aandelen en obligaties bepaalt het risicoprofiel van het fonds: defensief, neutraal of offensief. De bekende stelregel is dat hoe hoger het component aandelen is, hoe hoger het risico doorgaans is.

Aan de andere kant is er het mixfonds dat geen boodschap heeft aan die vaste verdeling, maar wereldwijd in iedere denkbare categorie kan beleggen. Ook kan het iedere strategie hanteren om rendement te maken, zo lang er niet meer risico wordt genomen dan overeengekomen. Dit wordt vaak een unconstrained fonds of dynamisch beleggen genoemd.

Zelf aan de slag: in 5 stappen naar het beste mixfonds

1. Stel uw risicoprofiel vast

Allereerst is het verstandig om te bedenken hoeveel risico u aankunt. Hoe is uw huidige financiële situatie? Hoeveel vermogen wilt u opbouwen? Daarbij is het doel ook belangrijk, belegt u voor een pensioeninkomen of bijvoorbeeld voor een tweede huis. Vergeet hierbij uw persoonlijke risicotolerantie niet; als u wakker ligt wanneer beleggingen fors dalen, dan is een lager risicoprofiel aan te raden.

2. Vergeet ook het valutarisico niet

Valutakoersen zijn bijna niet te voorspellen, maar ze kunnen wel degelijk bijdragen aan een hoger risico. Voor een belegger die zekerheid wenst, kan het dus de voorkeur verdienen om te kiezen voor een mixfonds dat alleen in Europa belegt. Of in een fonds dat wel wereldwijd belegt, maar het valutarisico deels of volledig afdekt.

3. Actief of passief?

De keuze voor actief of passief is ook een belangrijke. Als u kiest voor actief beheer, gaat u er van uit dat uw fonds beter zal presteren dan de benchmark. Gaat u voor een indexfonds of ETF, dan heeft u de zekerheid van een rendement dat ongeveer gelijk is aan de gevolgde index. Het voordeel hiervan zijn de lagere kosten.

4. Bedenk wat het mag kosten

En daarmee komen we op een zeer belangrijk punt; de kosten. De kosten zijn zeker bij mixfondsen een belangrijke factor, want het is vaak de hoofdreden waarom voor een mixfonds wordt gekozen in plaats van voor advies of vermogensbeheer. Betaal niet te veel, maar staar u ook niet blind op de goedkoopste optie. Bepaalde aanbieder rekenen misschien meer, maar hebben wellicht een meer ervaren beheerteam wat kan resulteren in hogere rendementen.

5. Bekijk of het rendement past in uw verwachtingen

We weten het allemaal: resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. En toch geven ze wel een indicatie. Zeker in combinatie met het risico in het verleden kan het waardevolle informatie zijn. Als een mixfonds bijvoorbeeld in het verleden meer dan andere vergelijkbare fondsen in aandelen heeft belegd, dan kan dit voor een hoger historisch rendement gezorgd hebben. Let wel, meer aandelen in het fonds betekent in de regel ook meer risico.

