Slimste weekwinnaar: Niet te voorzichtig zijn

De eerste spelweek van de Slimste Belegger ligt alweer achter ons en dat betekent dat we ook een winnaar hebben: de heer J. Stoffelen uit Roosendaal. Onder de naam edding speelde hij mee in de competitie en wist hij in de eerste week het hoogste rendement (49%) te behalen.

Met deze prestatie sleept de heer Stoffelen een Sonos Beam Soundbar in de wacht. Tijd voor een gesprekje met deze succesvolle Slimste-speler.

Gefeliciteerd! Hoe heeft u dit voor elkaar gekregen?

“Om dit spel te kunnen winnen moet je risico’s durven nemen en zeker niet te voorzichtig spelen. Bepaalde posities moet je zo groot mogelijk nemen. Ook heb je een beetje geluk nodig. Ik zat short op de index en long op olie. Als je ziet dat dat in eerste instantie wat oplevert, kun je steeds grotere posities gaan innemen en een behoorlijk rendement behalen.”

Belegt u in het echt ook met zoveel bravoure?

“Haha, zeker niet! Het is natuurlijk makkelijk praten met fictief geld. In het echt beleg ik veel behoudender. In het spel neem ik snel verlies als een positie de verkeerde kant op gaat. Met mijn echte portefeuille doe ik dat niet, omdat je veel langer de tijd hebt om te herstellen.”

Welke positie was een schot in de roos?

“Toch wel de short op de AEX, maar ook de shorts op de Dow Jones en de Nasdaq. Precies voordat deze daalden, zette ik erop in. Ik heb dus de gehele rit meegemaakt. Dat is best uitzonderlijk, meestal stap je pas in als de daling al is ingezet.”

En waarom dacht u dat er een daling aan zat te komen?

“Dat is een beetje een kwestie van inlezen, de coaches volgen en geluk hebben.”

Zijn er ook posities die minder goed presteerden?

“Ja zeker, in mijn geval was dat een longpositie in goud. Die heeft eigenlijk weinig gedaan. Ik dacht - misschien ouderwets - dat wanneer de aandelenbeurzen dalen, goud zou stijgen. Maar dat is niet helemaal uitgekomen.”

Wat is uw strategie voor de rest van het spel?

“Nu er sprake is van herstel, heb ik wat longposities aangeschaft. Als op enig moment blijkt dat de stijging achter de rug is, denk ik dat we nog verder kunnen dalen. Dan moet je daar natuurlijk weer op inspelen.”

Wat zou u de andere spelers nog willen meegeven?

“Wees niet te voorzichtig, want het is een spel. Als je ergens van overtuigd bent, neem je posities zo groot mogelijk in. En maak je verlies? Kap het zo snel mogelijk af. Op die manier kun je mooie bedragen bij elkaar spelen.”