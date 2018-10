Fondsenrondje: Miezerig

Best een memorabel dagje. De Italiaanse banken staan op year low. Evenals hun grote broer Deutsche Bank. Waar ligt de bodem ? Wie vangt het nog op ? De AEXvola staat bijna op paniekstand. Vanaf 22+ verandert de tekst op uw beeldscherm spoedig in kaarsvet. De steun op 504,20 is bijna aangetikt en zal vandaag opnieuw (in buikvlucht weliswaar maar toch) opnieuw worden benaderd. Als de futures in de VS nou moei groen waren dan zou het wat licht in de tunnel kunnen geven, maar nee die geven ook geen thuis. Zilver loopt wel mooi op, dat is fijn maar waarschijnlijk niet voor de aandelen koersen op korte termijn.

Wat nu? Is dan alles verloren?. Nee, ik denk dat de losers van gisteren weer langzamerhand interessant kunnen worden als ze goed dividend kunnen blijven geven. Een van dit soort aandelen zou bijvoorbeeld het plof fonds Volker Wessels kunnen zijn. Met veel bombarie en harde muziek naar de beurs gebracht (door de frisse bankiers en accountants in het bestuur) en sindsdien veel harder dan de AEX gekelderd. Zij hebben namelijk nooit een hamer vastgehouden, laat staan een sluisdeur van dichtbij gezien. Wel hebben zij een portefeuille met werkzaamheden zoals wasberenhokjes timmeren en kabeltjes trekken. Daarmee zouden ze dividend moeten kunnen blijven betalen, lijkt me. Je kan een paar stukjes kopen en lange calls schrijven en korte putjes eronder leggen op gepaste afstand. Zodoende kan het dividend (als de boefjes het wel blijven betalen) rustig worden afgevangen. Zoiets is ook met bijvoorbeeld RD Shell te doen en vastgoedfondsen etc. Dit betreft geen advies of koopaanbeveling, het moet in de portefeuille passen je moet bekend zijn met de risico's. Succes !