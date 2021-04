Prijsherstel bij uranium eindelijk ingezet?

Beste medeinvesteerders,



Ik heb de uraniummarkt al sinds het incident in Fukushima op mijn radar.

(Gespreid over de periode van 2011 tot en met vandaag heb ik er waarschijnlijk meer dan 300u opzoekingswerk, analyse werk en update werk aan besteed).



Ondertussen heb ik eveneens een aantal investeringen gemaakt in de uraniummarkt en wacht ik gewoon rustig af.



Het is waar dat in de Westerse media vrij negatief gecommuniceerd wordt over kerncentrales en dat de politiek kernenergie als een vrij negatief verhaal behandeld.



Maar kijk:



- buiten de Westerse wereld wordt er volop bijgebouwd. Als ze aan dat tempo verderdoen zullen de nieuwe (grotere kaliber) kerncentrales de sluitende (kleinere) centrales voldoende compenseren.



- François Hulot in Frankrijk heeft zelf recent een stap opzij gezet omdat hij er niet meer mee kon leven dat de verlaging van het aandeel van 75% naar 50% niet meer zou uitgevoerd worden zoals het oorspronkelijk in de franse wetgeving geregeld werd... (Ondertussen heeft een nieuwe minster de plaats genomen die eveneens van de groene partij afkomstig is. Benieuwd hoelang hij het gaat kunnen volhouden tot hij tot het besef komt dat het moeilijker is dan hoe het verkocht werd aan de Fransen enkele jaren geleden...) Merk op dat met de tijd met dezelfde hoeveelheid kernenergieopwekking het aandeel sowieso zal dalen zonder te veel sluitingen, want de elektriciteit consumptie gaat de komende jaren blijven stijgen (Elektrische wagens enzo...) ==> Met de tijd zal Frankrijk haar doelstelling van 50% aandeel kernenergie wel gedeeltelijk bereiken zonder sluitingen;



- Finland heeft net de levensduur van 2 kernreactoren met 20jaar verlengd...



- Grote mijnbouw bedrijven (CCO, URG, ...) beginnen nu minder te mijnen dan dat ze verkopen aan klanten en het verschil kopen deze mijnbouwers op de spotmarkt ==> Met andere woorden zijn de uranium mijnbouwers stilletjes aan eveneens koper op de markt aan het worden.



- Kazatomprom die tot nu toe blijkbaar haar productie op de spotmarkt verkocht, heeft zich recent geengageert om de waarde van uranium in haar mijnen in de toekomst beter te beheren (Met het oog op hun gedeeltelijke IPO vrij belangrijk om intekenaars te overtuigen). Bijgevolg heeft Kazatomprom besloten om enerzijds haar productie drastisch te verlagen en anderzijds een groot stuk van haar productie van 2018 te verkopen aan Yellow Cake plc in plaats van ze op de spotmarkt te verkopen aan te lagen prijzen.



Maar voor mij is er nog een ander veel belangrijker aspect, met name de lange termijncontracten.



Vele lange termijn-contracten gaan de komende 3 jaren vervallen. Of de kerncentrales nu wel of niet de komende 10 jaar gaan sluiten, tot op het moment van de sluiting zullen ze kernenergie willen produceren en zullen ze uranium nodig hebben. Er komt dus sowieso opnieuw een golf van onderhandelingen voor lange termijn-contracten of de kerncentrales nu wel of niet de komende 10 jaren gaan sluiten...



En daarenboven zijn URG en UUUU erin geslaagt om een procedure op te starten in de VS waardoor de beheerders van de 98 kernreactoren in de VS momenteel hun onderhandelingen voor lange termijncontracten nog niet opgestart hebben. Dit uitstel gedrag vind ik super. Want hoe langer ze wachten hoe nauwer het voor hen wordt om te onderhandelen. Met andere woorden door verder te wachten gaan meer kerncentrales allemaal tegelijkertijd naar nieuwe lange termijncontracten zoeken...



Dat die nieuwe golf van lange termijncontract onderhandelingen er komt weten Cameco en de andere groten heel goed en daarom heeft de timing van het tijdelijk sluiten van bestaande uraniummijnen eveneens een strategisch kantje :-)



De vraagzijde wordt geleidelijk aan in de val gelokt.



Merk op dat de kost van uranium voor een kerncentrales slechts enkele percenten bedraagt van de totale kosten van een kerncentrales.



Dus of ze de uranium nu aan 40, 50$ kopen of aan 70, 80$ is voor de kerncentrales niet van groot belang. Ze hebben gewoon uranium nodig om de gemaakte investering (bouw) te benutten :-)



Ik denk niet dat we opnieuw naar 140$ zullen gaan. Want Cameco, Paladin, URG en anderen staan klaar om de uraniummijnen in 12 à 24 maanden opnieuw op te starten als de uraniumprijs voldoende gestegen is en hoog blijft.



Maar 70$ à 80$ is volgens mij de komende jaren zeker haalbaar. En op de uraniummarkt kan het ineens zeer snel gaan (kijk maar naar 2006-2007 en 2010-2011)



Ten slotte: Ik was eveneens ondermeer geïnvesteerd in URA etf. Maar ik ben er volledig uitgestapt en heb alles omgezet in Cameco, DML, UUUU, URG, UEC, NXE, FCU, UEX en PDN. Waarom? Omdat URA etf recent besloten heeft om geen pure uraniummijn ETF-player meer te zijn. In mijn ogen heeft URA haar nut verloren en ben ik maar meer in de individuele aandelen gaan investeren.



Bij deze veel succes iedereen,



Gegroet



Napalm