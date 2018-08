TA: Now the Chips are Down

De titel boven mijn blog van vandaag is van een BBC documentaireuit 1978 over de invloed van halfgeleiders (toen nog microprocessors genoemd) op onze maatschappij.

Forse koersdalingen

Halfgeleiders hebben het dit jaar niet makkelijk. Op Wall Street heeft de SOX-index, die het koersverloop van de grootste bedrijven in de Amerikaanse halfgeleiderindustrie weergeeft, sinds dit voorjaar bijna 10% prijsgegeven. Applied Materials is bijna 30% in beurswaarde gezakt, Broadcom Limited verloor bijna 25%, terwijl Micron Technology dit jaar ruim 20% prijsgaf.

Op de Nederlandse beurs valt BESI in negatieve zin op met een ruime halvering van de beurswaarde sinds maart, maar ook ASMI waarvan de koers met 30% is gekelderd. Dan komt ASML goed weg, de koers is sinds maart redelijk gestegen, alleen in de laatste weken blijft ASML wat achter met een koersverlies van zo'n 8%.

Een vergelijking met de beursgemiddelden gaat natuurlijk mank, maar opvallend is dat bijvoorbeeld de AEX slechts 3,5% is gedaald vanaf haar top in juli. Ten opzichte van de stand in maart, rond 530, staat de AEX zelfs hoger. De Nasdaq 100 index, de kleinere Amerikaanse technologiebeurs, is sinds maart ruim 8% gestegen, maar sinds het all-time-high van 25 juli rond 7.511,39 met 2% gedaald.

Correctieve fase

Zolang de AEX-index in het ultrakorte correctieve (dalende) trendje beweegt, is het verstandig om behoedzaam te blijven. Lagere toppen en bodems sinds eind juli signaleren nog steeds lichte verkoopdruk. Enkel boven weerstand 576,90 (gevormd op 27 juli) verbetert het beeld. Aan de onderkant heeft de AEX-index een stevige steun 543,87 (gevormd op 27 juni).



De steun 543,98 markeert de onderkant van het meerjarige stijgende trendkanaal. Rond dit niveau ligt bovendien de 200-dagenlijn. Met de recente daling worden dus cruciale steunniveaus getest. Om de langetermijnuptrend te hervatten moet nu eerst de correctieve (dalende) fase verlaten worden, waarna de weerstand op 576,90 (gevormd op 27 juli) gebroken dient te worden.







Weinig potentieel voor halfgeleiders

De halfgeleiderssector staat in de spollights. Volgens Morgan Stanley, in een sectorrapport, is het opwaarts potentieel voor chipbedrijven beperkt, onder andere vanwege oplopende voorraden in de sector. Ook de handelsspanningen tussen China en de VS wegen op de sector, nu de economische grootmachten elkaar met hogere importtarieven om de oren slaan.



Is het al tijd om in te stappen, bijvoorbeeld voor een speculatief dobbeltje? Technisch is er nog te weinig bewijs voor een bodem, dus kijk het nog even aan. Hieronder bespreek ik het kortetermijnverloop van de bekendste halfgeleideraandelen. Het lange termijn technische verloop volgen mijn analisten en ik op de Tostrams-site.

Besi blijft zwak

Besi is de weg omlaag ingeslagen nu de augustusbodem niet stand wist te houden. Er ligt een eerste steun rond 16,50 (bodem van 9 februari 2017). Maar zolang de dalende trend zich voortzet, adviseer ik voorzichtig te blijven met Besi.

Voor wat het waard is: ik zie de laatste weken positieve divergentie op de RSI. Enkel boven weerstand 20,54 (top van 9 augustus) verbetert het beeld.



ASMI stabiliseert

ASMI beweegt in zijwaartse richting tussen steun 43,98 (bodem van 6 juli) en weerstand 50,32 (top van 1 augustus). Deze bandbreedte is ruim genoeg om te traden. Houd er rekening mee dat dit een speculatieve strategie is.









Het ontbreekt ASML aan kracht

ASML beweegt in horizontale richting. De bewegingen tussen steun 163,15 (bodem van 4 juli) en weerstand 188,85 (gevormd op 15 juni) zijn te grillig om traden interessant te maken. Wacht op nieuwe technische signalen. De uitbraak buiten de neutrale bandbreedte zal meer duidelijkheid verschaffen omtrent het verdere koersverloop.

Overigens is het lange termijn technische plaatje van ASML nog prima. ASML is dan ook het enige van de hier besproken aandelen, waarvan ik een defensieve positie aanhoud.





Amerikaanse halfgeleiders

De SOX-index (Amerikaanse halfgeleiderindustrie) beweegt dit jaar in een zijwaarts patroon, grofweg tussen 1203,66 (bodem in februari) en 1464,61 (top in maart). Wel zie ik lagere toppen en hogere bodems, dus binnenkort zal de SOX richting kiezen.

Recent heeft de SOX de herstelfase verlaten, het technische plaatje iets is verzwakt. Op korte termijn houd ik rekening met uitslagen tussen steun 1.293,78 (bodem van 2 juli) en weerstand 1.406,04 (top van 8 augustus). Een uitbraak buiten deze bandbreedte zal de nieuwe richting bepalen.



Applied Materials

De dalende trend van Applied Materials is hervat met de doorbraak onder de laatste bodems. Verkoopdruk in Applied Materials is weer toegenomen. Zolang Applied Materials lagere toppen laat zien, blijft verkoopdruk aanwezig. Er ligt steun rond 40,79 (gevormd op 29 juni 2017). Enkel boven weerstand 50,39 (gevormd op 8 augustus) klaart het beeld op voor Applied Materials.





Broadcom Limited blijft zwak

Broadcom Limited laat sinds juni lagere toppen zien, een teken van verkoopdruk. Het aandeel beweegt op korte termijn zijwaarts tussen 202,77 (bodem van 15 augustus) en 229,77 (top van 26 juli).



Micron Technology

Micron Technology oogt technisch zwak. De juli-bodem is gebroken. Neerwaarts is er ruimte richting steun 37,52 (bodem van 9 februari). Een lagere koerstop zou de uitbraak bevestigen. De weerstand ligt op 58,15 (top van 18 juli).