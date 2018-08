Slot: Koeltjes omhoog

De AEX is met een winst van 0,6% goed begonnen om het verlies van de afgelopen paar weken weg te werken. Toch moet onze eigen herbeleggingsindex nog 2,8% goedmaken om de all time high van 1901,90 punten te doorbreken. Deze werd op 27 juli neergezet.

Zo dramatisch is het allemaal dus niet. Het enige minpuntje was dat er vandaag wel erg weinig nieuws te melden was. Tja, dit soort dagen horen er nou eenmaal bij. Als we gewoon omhoog gaan, hoort u mij niet klagen hoor. Als ik zou moeten kiezen tussen een krach met een tsunami aan nieuws of saai omhoog, dan weet ik het wel.

Op naar de wereld van obligatiebeleggers. Het zal niemand verrassen dat de rentes van de zuidelijke eurolanden met vijf basispunten naar beneden gingen. Opvallend is dat de vergoedingen voor Nederlandse staatsleningen ook daalden. Weliswaar slechts een basispuntje, maar een stijging van een paar punten had meer voor de hand gelegen. Lange leve onze Minister van Financiën!

Kiadis

Bij gebrek aan nieuws wordt het eens tijd om de topper van de dag in het zonnetje te zetten. Dit is Kiadis, dat vandaag 6,5% in de plus noteert. Het biotechbedrijf heeft het medicijn ATIR101 in ontwikkeling dat ervoor moet zorgen dat er bij een stamceltransplantatie geen afstotingsreactie plaatsvindt.

Dit jaar ligt het aandeel uitstekend met een winst van 20%, maar eerlijk gezegd is een belegging in Kiadis niet de meest gelukkige gebleken. Sinds de beursgang halverwege 2005 is er tot vandaag 27% van de koers afgegaan.



Daarentegen deden Galapagos en met name Pharming het met winsten van 92% en 326% aanzienlijk beter. Aan de andere kant is dit wel een beetje goedkoop, omdat de meeste beleggers in Pharming ook niet bepaald lekker hebben gescoord de afgelopen tien jaar. Maar goed, wie weet is deze stijging het begin van iets moois voor aandeelhouders van Kiadis. De tijd zal het leren.

Brede markt

Met een winst van 0,6% in Amsterdam kunnen we de Fransen (+0,7%) en Duitsers (+1,0%) net niet bijhouden. Al zijn de rollen omgedraaid als we rendementen year to date bekijken.

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 11,1% omlaag en noteert 11,89 punten.

De Amerikaanse indices laten een wisselend beeld zien. De Dow Jones en S&P500 gaan 0,3% en 0,1% omhoog, terwijl de Nasdaq met een min van 0,3% even gas terug neemt.

De euro blijft stabiel en noteert 1,144 ten opzichte van de dollar.

De rentes op tienjaarsleningen dalen in een brede lijn, al zijn het met name de staatsobligaties van de zuidelijke lidstaten die in beweging komen.

Olie: WTI (+0,6%) en Brent (+1,0%) noteren keurige plussen.

Goud stijgt 0,1%.

Het Damrak

Vopak (+4,5%) is koploper binnen de AEX en weet het verlies van donderdag al bijna volledig weg te poetsen.

De volatiele aandelen ArcelorMittal (+2,5%) en Altice (+3,6%) doen het op zo'n dag als vandaag uitstekend.

Wolters Kluwer (+1,4%) is een opvallende stijger en sluit op €55,38. De kurk mag van de fles, want dit is een all time high.

Aegon (-1,1%) hadden we niet als hekkensluiter verwacht. Donderdag ging het aandeel op de cijfers nog omhoog, maar sindsdien is er alweer ruim 5% vanaf.

NN Group staat gecorrigeerd voor het dividend van €0,66 met 0,4% in de plus.

Al met al vallen de financials een beetje tegen. Ook ING (-0,2%) weet de weg maar niet omhoog te vinden.

Takeaway.com (+4,2%) kende een paar mindere dagen, maar schuurt alweer tegen een all time high. Nooit gedacht dat er zoveel geld met een maaltijdbezorger te verdienen viel.

AMG (+2,9%), Wessanen (+2,2%) en Besi (+1,4%) kunnen vandaag uiteraard niet achterblijven.

ForFarmers (+2,0%) behoort tot de toppers binnen de ASCX en noteert weer boven een tientje.

Het wordt van kwaad tot erger bij Brunel (-1,0%). Een koers van €12,98 betekent een year low.

Adviezen

Analisten hebben een dagje vrijaf genomen.

