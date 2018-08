Nu de lira zo'n 6% stijgt ten opzichte van de dollar, zijn de zorgen omtrent Turkije wat naar de achtergrond geraakt. Het resulteert in een mooie stijging van 0,4% van de AEX. Hiermee is Amsterdam de koploper van Europa.

De Duitse en Franse beurzen doen het iets rustiger aan met winsten van ongeveer 0,3%. Opvallend is dat de Zuid-Europese beurzen met plussen van 0,2% niet sneller herstellen dan de Noord-Europese indices.

Brunel

Brunel kwam vanochtend met cijfers en is de grootste verliezer binnen de ASCX met een verlies van 6,1%. Op het eerste oog waren de cijfers niet slecht te noemen. De omzet groeide in het eerste halfjaar met 17% jaar op jaar en het bedrijfsresultaat steeg zelfs met 148% tot €11 miljoen.

Echter, was de markt al vooruitgelopen op deze cijfers. De eerste zes maanden van 2017 waren namelijk niet al te best te noemen. Kortom, beleggers hadden gewoonweg op meer gerekend en verkopen daarom het aandeel.

TKH

In tegenstelling tot Brunel, worden de cijfers van TKH (+4,0%) wel met applaus ontvangen. De omzet steeg in het tweede kwartaal met bijna 14% jaar op jaar en de nettowinst klom zelfs met ruim 33%. Alleen de operationele kasstroom die nihil is, is tegenvallend te noemen.

Overigens was TKH tot vandaag geen hoogvlieger op de beurs. De koers van het aandeel is inclusief de koerssprong van vanochtend met slechts 4,6% gestegen. Nou moet ik niet te negatief worden, want dit is redelijk in lijn met de AEX-index. Dan is het dividend van 3% er nog niet eens bijgeteld.

Marktoverzicht

De AEX stijgt 0,4%, wat iets beter is dan overige Europese beurzen. Alleen het herstel van de Spaanse index (+0,2%) valt enigszins tegen.

De Amerikaanse futures staan met 0,4% keurig in de plus.

Goud stijgt in dollars 0,1%.

Olie: WTI en Brent stijgen 1%.

De euro daalt 0,2% en noteert 1,138 ten opzichte van de dollar.

Rentes: De tienjaarsrentes doen niet zo gek veel. De Duitse en Nederlandse rente stijgt een basispuntje, terwijl Italië de uitschieter is met een daling van 6 basispunten.

Damrak

Altice (+1,3%) doet wat hij wil en is de topper binnen de Nederlandse hoofdfondsen.

Opvallend is dat de banken ING (-0,1%) en ABN Amro (-0,2%) er wat magertjes bij liggen.

Flow Traders (-3,3%) is de flopper binnen de AMX met dank aan een koersdoelverlaging van Morgan Stanley.

Besi is op een positieve beurs een opvallende daler met een min van 1,3%.

BAM doet het wel aardig met een winst van 1,8%.

Pharming gaat gewoon weer aan kop in de ASCX met een winst van 2,5%.

Adviezen

ING: naar €13 van €13,50 - KBC

Brunel: naar €16 van €16,50 - KBC

Flow Traders: naar underweight van equalweight en naar €20,10 van €19,65 - Morgan Stanley

