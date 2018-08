De AEX doet met een min van 1,0% ineens een stevige stap terug. De Duitse en Franse beurs doen het nog een stukje slechter, met minnen van 1,5% en 1,3%.

Als een duveltje uit een doosje verpest Turkije het positieve sentiment. De Turkse lira lag al langer slecht, maar klapt vandaag helemaal in elkaar. De munt verliest gewoon even 13,5% aan waarde in een dag. De ECB is al bezig om te bekijken welke banken veel geld hebben uitstaan in Turkije.

Toch is het maar de vraag of het land van Erdogan op de lange termijn van grote invloed gaat zijn op de Nederlandse banken. Volgens de FT staan de Nederlandse financials niet op lijstjes met grote exposures naar Turkije.

EUR/USD

Als er wat angst is op de financiële markten dan stijgt veelal de dollar. Daar is nu ook sprake van. Momenteel noteert de euro 1,146 ten opzichte van de dollar. Dit is een daling van 0,6%. De onderstaande grafiek geeft duidelijk weer dat we nu op het laagste niveau van het jaar staan.







Klik op de afbeelding voor een grote versie

Deze daling van de euro is goed voor Europese beleggers die Amerikaanse aandelen in portefeuille hebben. Bijkomend voordeel is dat we bij de derdekwartaalcijfers geen mekkerende topmannen meer horen over een nadelig valuta-effect in de cijfers. Aan de andere kant zult u ze ook niet horen over valutameevallers, maar dat is weer een ander verhaal.

Air France-KLM

Air France-KLM (+1,0%) is de witte raaf op het Damrak. De vliegtuigmaatschappij krijgt een adviesverhoging van de Royal Bank of Canada. De nieuwe bestuursvoorzitter wordt misschien de Canadees Ben Smith. Is dit toeval? Beleggers zijn er in ieder geval blij mee.

Marktoverzicht

De AEX daalt 1,0%, maar doet het een tikje beter dan de overige Europese beurzen

De Amerikaanse futures staan 0,4% in de min. Gecorrigeerd voor het valuta-effect, mogen Europeanen het zien als een klein plusje.

Goud is niet meer de save haven en daalt in dollars 0,3%.

Olie: WTI en Brent gaan met 0,6% en 0,4% naar beneden.

De euro daalt 0,6% en noteert 1,146 ten opzichte van de dollar. Het valutapaar staat nu op een year low.

Rentes: De tienjaarsrentes van de sterke eurolanden dalen 4 basispunten, terwijl de Italiaanse vergoeding op tienjaarsobligaties met 3 basispunten stijgt. Typisch gevalletje van risk-off.

Damrak

Verrassende bewegingen onder de Nederlandse financials. ING (-2,7%) is de grootste daler onder de AEX-fondsen, terwijl ABN Amro de topper is, met een winst van 0,4%. Let op! Dit is inclusief het dividend van €0,65, want het aandeel noteert vandaag ex-dividend.

De cyclische fondsen liggen in de ochtend beroerd in vergelijking met de defensieve havens. ArcelorMittal en ASML dalen 2,1% en 1,8%.

Daarentegen houden Unilever, Heineken, Relx en Royal Dutch Shell het verlies enigszins beperkt.

Galapagos daalt 1,8% als gevolg van een adviesverlaging van Goldman Sachs. Het aandeel gaat van kopen naar houden. Het negatieve sentiment helpt ook niet echt mee.

Flow Traders (+2,1%) doet het op zo'n dag als vandaag uitstekend en is de topper binnen de AMX.

Voor Besi geldt het tegenovergestelde, met een min van 2,3%.

Basic-Fit (-3,4%) is de flopper binnen de ASCX met dank aan Morgan Stanley dat het advies verlaagt van overweight naar equalweight. Veel beleggers zullen hier niet om rouwen, want het aandeel is nog altijd de ster binnen de ASCX, met een winst van bijna 50% dit jaar.

Adviezen