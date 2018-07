Dag Niels,



je statement dat "deze keer" de Braziliaanse problemen voor een daling heeft gezorgd bij SBM Offshore, .. mag je (in de toekomst) best wat verder uitdiepen.



Het bedrijf -en de beurskoers- wordt namelijk al jaren geplaagd door de Braziliaanse problemen. Het strekt dus ietsje verder dan alleen "deze keer".



Geeft verder niet, het is een goedbedoelde tip om er eens iets verder in te duiken (en er met je team over te praten). Ik weet dat je nog maar net begonnen bent bij (onze) IEX, en dan kun je nog niet van alle aandelen alles weten. (dat zou onbegonnen werk zijn)





De verhaallijn in de Braziliaanse avonturen is iig boeiend genoeg om je verder in te lezen. Het verhaal van SBM Offshore heeft niet alleen de oliewereld opgeschud, maar was zelfs de start van alle volgende corruptieonderzoeken in en vanuit Brazilie.



Toen eenmaal duidelijk werd hoe diep de corruptie zich ontwikkeld had, stortte de landseconomie in en werden bedrijven, ambtenaren en politici van alle rangen onder de loep genomen.





even gechargeerd



Een Braziliaanse beerput die misschien nooit open gegaan was, als de SBM-affaire niet boven water was gekomen. Het Hollandse SBM Offshore bleef jaren lang zonder grote opdrachten in haar Core Business. (niet alleen in Brazilie maar wereldwijd kon ze geen voet aan de grond krijgen)





Het lijkt dan ook niet verwonderlijk dat andere grote corruptieplegers inmiddels al wel weer zaken mogen doen in Brazilie, terwijl SBM nog steeds aan de procedurele ketting ligt. Zo een beetje alles en iedereen moet daar een hekel hebben aan het Nederlandse offshorebedrijf. Van de bouwwereld tot en met de politiek toe.