In de eerste helft van 2018 kwam de netto-instroom op de wereldwijde markt voor ETF’s uit op € 188 miljard. Bijna tweederde (ruim € 125 miljard) van dit bedrag ging naar aandelen-ETF’s.

Beleggers in ETF’s bouwden hun exposure aan eurozone-aandelen met € 10 miljard af, terwijl er juist veel geld vloeide naar passieve aandelenbeleggingen in Noord-Amerika (+45 miljard) en Japan (+23 miljard, te danken aan de Aziatische ETF-markt). Dat blijkt uit de marktanalyses van vermogensbeheerder Amundi.

De netto-instroom op de wereldwijde ETF-markt liet in juni met € 5,5 miljard duidelijk zien dat de in maart ingezette groeivertraging doorzet, aldus Amundi. Naar verwachting is dit echter tijdelijk.

De beste en slechtste fondsen

In 25 jaar – de eerste ETF, op de S&P 500, werd in 1993 gelanceerd door State Street Global Advisors – is de ETF-sector uitgegroeid tot een zeer populair beleggingsproduct. Wereldwijd zit er zo’n $ 4,6 biljoen vermogen in ETF’s, aldus website ETF Trends.

En de toekomst ziet er groeitechnisch prima uit voor ETF’s. Detlef Glow van Lipper: "Ik verwacht dat het beheerd vermogen van de Europese assetmanagementindustrie over tien jaar zal zijn verdubbeld. ETF’s zullen sneller in omvang groeien dan actieve fondsen. Nu zijn ETF’s goed voor een marktaandeel van zo’n 6%, ik denk dat dit in 2028 wel meer dan verdubbeld kan zijn tot 15%."

Uit een lijst van Detlef Glow van meer dan 1400 ETF's die in Nederland verkocht mogen worden, selecteerden wij de 25 beste en 25 slechtste ETF's over de eerste zes maanden van 2018.

Wat valt direct op:

Aandelen VS-ETF's staan massaal in de top 25. Amerikaanse aandelen waren blijkbaar nog niet duur genoeg.

Zelfde geldt voor ETF's die IT-indices volgen. Ook die hebben het prima gedaan in de eerste zes maanden van 2018.

Energie-ETF's hebben baat bij een hogere olieprijs.

De eerste niet-aandelen ETF komt op plek 72, ver buiten de de top 25, en is een commodity-ETF.

De eerste obligatie-ETF staat op plek 107.

Turkije-ETF's zijn de grote verliezers van 2018.

Emerging market-ETF's in het algemeen zitten volop in het verdomhoekje in 2018.

De sector financials is vertegenwoordigd bij de slechtst presterende ETF's, terwijl er van die sector juist veel wordt verwacht met het oog op de rentestijgingen.

Er zitten geen obligatie-ETF's bij de slechtst presterende ETF's.

Onderaan de lijst staan ook aandelen-ETF's Japan. Dat land zou toch geen last moeten hebben van de problemen in de emerging markets rondom, er is nog genoeg steun van Abe en bedrijven staan er goed voor.

De 25 best presterende ETF's van 2018

ETF Fondsvermogen rendement 2018 (per 30 juni 2018) 1 L&G Cyber Security UCITS ETF - 21,82% 2 UBS (Irl) ETF plc-Solactive Gl Oil Eq UCITS 14,46 21,49% 3 iSharesOil&Gas Exploration&Prod UCITS ETF 206,76 15,09% 4 iShares Digitalisation UCITS - 14,69% 5 SPDR S&P US Consumer Discrete Sel Sec UCITS ETF 52,96 14,65% 6 iSharesS&P500 Cons Discr Sector UCITS ETF 36,19 14,47% 7 Invesco Consumer Disc S&P US Select Sector ETF 112,66 14,27% 8 iShares Global Timber&Forestry UCITS ETF 172,42 14,14% 9 Invesco STOXX Europe 600 Opt Oil & Gas ETF 26,99 14,08% 10 iShares S&P 500 Inf Tech Sector UCITS ETF 1243,73 13,83% 11 SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF 69,34 13,70% 12 Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF 598,9 13,57% 13 iShares NASDAQ 100 UCITS ETF 1752,45 13,55% 14 Invesco EQQQ Nasdaq-100 USD UCITS ETF 2065,62 13,55% 15 Amundi Russell 2000 UCITS ETF 174,14 13,52% 16 iShares NASDAQ-100 1092,02 13,45% 17 Invesco EQQQ Nasdaq-100 USD UCITS ETF - 13,21% 18 Amundi Russell 2000 UCITS ETF 20,84 13,14% 19 Lyxor MSCI Wld Information Tech TR UCITS ETF 141,01 12,50% 20 SPDR MSCI World Technology UCITS ETF 109,84 12,46% 21 SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF 52,19 12,40% 22 Lyxor Stoxx Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF 305,19 12,26% 23 iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas 970,22 12,25% 24 iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) 884,67 12,24% 25 Invesco Technology S&P US Select Sector ETF 473,48 12,19%



De 25 slechtst presterende ETF's van 2018