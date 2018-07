quote: opa schreef op 18 jul 2018 om 09:07:



Eric is dit weer wel goed voor jou nieuwe oogst ? [bollenvelden]

Hey Opa!Nee, de oogst is dramatisch. Vanaf mei al zeer hoge temperaturen en bijna geen neerslag. Vorig jaar was al een slecht jaar, nu nog slechter :(Binnenkort weer op de fiets in Prusen opa? Doe de groeten aan oma van mij.