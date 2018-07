Nick,



Wat een GEWELDIG ( laatste?) artikel. Met ontzettend veel plezier dat hele verhaal gelezen en ervan genoten.



Uiteraard, bijna overbodig wens ik je enorm veel succes in je nieuwe baan.



Gelukkig lees ik in je artikel dat je afgelopen jaren heel goed hebt geleerd dat er een enorm groot verschil is tussen traders, gokkers en beleggers/investeerders. Dan heb je een heel belangrijke les geleerd. Het doet er totaal niet toe tot welke groep je behoort, als je zelf maar goed beseft wanneer je aan het investeren bent, wanneer puur aan het gokken en wanneer je toch ergens tradingsmogelijkheden ziet.



Het allerbeste,



Peter