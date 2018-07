TA: AEX index blijft op koers

De Europese beurzen genieten de laatste dagen van een zwoele rugwind. De onrust over het escalerende handelsconflict tussen de VS en China is een beetje verdampt. Met het kwartaalcijferseizoen voor de boeg, komen er weer nieuwe verwachtingen in de markt. De markten blijven technisch prima liggen.



Volgende week bijten Akzo en ASML het spits af, hieronder alvast korte termijn analyses van deze twee fondsen.

AEX lonkt naar hogere niveaus

Ik begin met de Nederlandse beurs, nu vanuit een lange termijn perspectief. De AEX veert mooi op de onderkant van het lange termijn stijgende trendkanaal. De cruciale steun rond 540,65 punten (de toppen van eind februari) is niet in gevaar geweest.



De AEX is nu op weg naar de eerste horde op 572,81 punten (gevormd op 26 januari). Voor een hervatting van de stijgende trend moet de AEX-index boven deze barrière zien te breken.

Daarna kan de index in eerste instantie richting 600-609 stijgen. In de loop van 2019 verwacht ik 690-700 punten.

De stijgende trend van het 200-daags voortschrijdende gemiddelde (glooiende rode lijn), alsmede het feit dat de AEX is opgeveerd van deze lijn, bevestigt de positieve lange termijn technische conditie.









ASML veert op binnen het stijgende trendkanaal

ASML zet de gematigde uptrend van de voorgaande zes maanden voort. De kansen liggen nog steeds in opwaartse richting, maar erg overtuigend oogt het technische beeld (nog) niet.

Het koersdoel binnen de zwakke trend handhaven we rond 188,85 euro (gevormd op 15 juni). Het feit dat de toppen en bodems in elkaar overlopen geeft aan dat de vraag naar ASML beperkt is.

Bij een eventuele terugval onder de steun van 167 euro (gevormd op 18 mei) zou een technische verzwakking optreden. Na een doorbraak onder de steun van 167 wordt 155,50 euro het volgende neerwaartse koersdoel.









Bij Akzo Nobel blijft het technische plaatje zwak

Akzo Nobel weet niet te overtuigen. Dalende toppen geven aan dat er nog verkoopdruk in de markt aanwezig is.

Akzo oogt grillig tussen 71,81 euro (gevormd op 1 juni 2017) en 77,74 euro (de top van 28 mei).

Blijf voorzichtig en houd er rekening mee dat een doorbraak en slotstand onder de steun verdere koersdalingen zal uitlokken.