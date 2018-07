Liveblog: Boris Johnson en Twitter

Update 17:00 uur: Twitter

Twitter is de pineut op Wall Street en gaat hard onderuit:

UPDATE: Twitter shares fall further, now down about 8.4 percent after report says account suspension to hit monthly active users pic.twitter.com/BaRZOSmkQF — Reuters Business (@ReutersBiz) 9 juli 2018

Update 16:00 uur: Boris Johnson

Boris Johnson stapt ook op uit het Britse kabinet:

BREAKING: U.K. Foreign Secretary Johnson quits, just one day after the Brexit Secretary and other ministers resigned https://t.co/jn8limUSe7 — CNBC Now (@CNBCnow) 9 juli 2018

Het Britse pond levert wat in:

MAY ACCEPTED RESIGNATION OF BORIS JOHNSON AS FOREIGN SECRETARY — Francine Lacqua (@flacqua) 9 juli 2018

Update 15:55 uur: Facebook

Heeft Zuckerberg toch snel gedaan dan...

New all-time high today for Facebook. The Zuck is now wealthier than Buffett despite 54-year head start. — Eddy Elfenbein (@EddyElfenbein) 9 juli 2018

Update 15:05 uur: Draghi

De volledige speech van Draghi is al te lezen:

FULL SPEECH ECB’s Draghi: Hearing Of The Committee On Economic And Monetary Affairs Of The European Parliament https://t.co/xxTNWY1eHM — LiveSquawk (@LiveSquawk) 9 juli 2018

Update 15:00 uur: Recessie

Gokje: Zwitserse franken en dollars?

JPMorgan maps out currencies to buy if a recession is coming https://t.co/IBCnTbfjZF pic.twitter.com/UxuxDA1qJd — Bloomberg (@business) 9 juli 2018

Update 14:30 uur: Groupon

Groupon zet zichzelf in de etalage en stijgt lekker voorbeurs:

Groupon surges premarket after a report that it's seeking a buyer https://t.co/o26SbnC8TK pic.twitter.com/18XXvl7bSs — Bloomberg Markets (@markets) 9 juli 2018

Update 14:20 uur: BMW

BMW sluit een deal in China:

BMW agrees $4.7 billion contract with China's CATL for battery cells https://t.co/ATCUVJ2WX8 pic.twitter.com/8w571KtN7D — Reuters Top News (@Reuters) 9 juli 2018

Update 13:20 uur: Tesla

Tesla?

Guess who will be among the first to feel the pain of the China-U.S. trade tussle? https://t.co/IcLq4e3IWl — The Wall Street Journal (@WSJ) 9 juli 2018

Update 13:15 uur: Ontex

Tom Simonts over de opening van Ontex:

Zo, er is een koers gevonden. 1 miljoen verhandelde stuks later ligt die met €27,26 ~40% boven de vorige slotkoers. "Wat een burn voor de shorters", zou Elon Musk zeggen. Meevaller voor #GBL, denken wij. Wel nog altijd jan 2018 niveau. "2de of 3de keer, goede keer", is de vraag. pic.twitter.com/168bEeyDCv — Tom Simonts (@TSimonts) 9 juli 2018

Update 12:10 uur: Euro

Wordt Facebook het Standard Oil van de social media bedrijven?

Top U.S. communications union joins group pushing for Facebook's breakup https://t.co/RdyzvYTrkT pic.twitter.com/hS4xV6qINT — Bloomberg Technology (@technology) 9 juli 2018

Update 11:50 uur: Euro

De euro trekt weer wat aan vandaag:

#Euro keeps rising, on course to $1.18 following decent trade numbers out of #Germany and recent EU political woes abate and summer lull looms. pic.twitter.com/EOpMss1yJ7 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 9 juli 2018

Update 11:30 uur: WSJ

Zo staan de Amerikaanse collega's op:

Take an early look at the front page of The Wall Street Journalhttps://t.co/5xQPDPcm8q pic.twitter.com/9TVRe4vgRd — The Wall Street Journal (@WSJ) 9 juli 2018

Update 11:10 uur: Wereldbank

Zorgen bij de Wereldbank over de schulden in wereld:

World Bank CEO adds to voices of worry over global debt pileup https://t.co/yg18x1gDtD pic.twitter.com/nUYvzWRBmu — Yahoo Finance (@YahooFinance) 9 juli 2018

Update 10:50 uur: Rentes

Tom Simonts heeft een interessante grafiek over de rentes:

In het kader van de rentenormalisatie is het interessant om te kijken naar de netto intrestbetalingen van de Europese overheden (in % van BBP). kunstmatig lage rente en een verkorting van de schuldlooptijden maken dat verhoogde nominale schulden makkelijk gedragen kunnen worden pic.twitter.com/8sBri9st9s — Tom Simonts (@TSimonts) 9 juli 2018

Update 10:40 uur: Samsung

Samsung opent een nieuwe productiefaciliteit en dat is meteen de grootste ter wereld:

Samsung is opening the world’s largest mobile phone manufacturing facility https://t.co/gTf2L5Jtv0 pic.twitter.com/c5oXKISZoR — Bloomberg Technology (@technology) 9 juli 2018

Update 10:40 uur: Xiaomi

Intussen bij de IPO van Xiaomi:

Xiaomi PR prepared a cheatsheet for execs on HOW TO NOT ANSWER QUESTIONS from the media at listing ceremony. And then accidentally gave it to media. Oops. pic.twitter.com/wdU5qP3vtU — SJ (@SijiaJ) 9 juli 2018

PR even included tips for what to say if asked about the boss Lei Jun: say he is far-sighted and hard-working. A role model. #ProTip — SJ (@SijiaJ) 9 juli 2018

Update 10:15 uur: Gonggg

De handel op de Amsterdamse beurs werd vandaag geopend door...

Rabobank, a.s.r. en Vitens willen gezamenlijk een dynamische bodemindex gaan ontwikkelen om zo bij te dragen aan gezonde landbouwbedrijven, behoud van de waarde van landbouwgrond en een betaalbare grondwaterwinning. https://t.co/UKOQTcxzkF pic.twitter.com/rCtLU7EG3v — Euronext Amsterdam (@euronext_nl) 9 juli 2018

Update 10:10 uur: Ontex

Maarten met een nieuwtje rondom het Belgische Ontex:

PAI heeft bod op Belgische #Ontex vrijdag verhoogd naar €27,50 per aandeel.



Overnamepremie 42% — Maarten Mosselman (@020trader) 9 juli 2018

Update 10:00 uur: Pond

Intussen in het VK:

Why isn’t the pound moving on the resignation of David Davis? https://t.co/AWwUwS7IrF pic.twitter.com/zGok5mAMyV — Bloomberg (@business) 9 juli 2018

Het beweegt dus wel...

Update 09:50 uur: WSJ

Vandaag in 1889 werd de eerste gepubliceerd:

Today in market history, 1889:



Happy birthday to @WSJ - first published today 129 years ago. Charles Dow’s four-page edition cost two cents per copy, or 51 cents in today’s money. pic.twitter.com/oLbgqAQSLO — Ritholtz Wealth (@RitholtzWealth) 8 juli 2018

Update 09:00 uur: away

Gisteren nog iets bij ze besteld en vandaag een nieuwe all time high voor dit aandeel:

Update 09:00 uur: Xiaomi

Intussen bij de IPO van Xiaomi:

Xiaomi is "a new species" of internet company, says CFO as smartphone maker drops on trading debut https://t.co/kIJiEQbXLp pic.twitter.com/qZUHgSIeFU — Bloomberg Technology (@technology) 9 juli 2018

Update 08:50 uur: Nissan

Dus het waren toch niet alleen de Duitsers...

'Nissan vervalste gegevens over uitstoot auto's' https://t.co/Uq9YFzdgKt — NUeconomie (@nuzakelijk) 9 juli 2018

Nissan shares tumble ahead of emissions briefing https://t.co/A74bHOS3rs — Reuters Business (@ReutersBiz) 9 juli 2018

Update 08:50 uur: Flow Traders

Leuk verhaal op het FD over Flow Traders:

Collega Joost Dobber en ik gingen langs bij Flow Traders: ‘Een hawaïhemd? Prima, als je werk maar echt goed is’ https://t.co/KWldJnnYVy #FD — Jan Braaksma (@JanBraaksma_) 8 juli 2018

Update 08:00 uur: Air France-KLM

De vervoerscijfers voor Air France-KLM voor afgelopen maand:

Update 08:00 uur: Adviezen

Goedemorgen, hier zijn de analistenadviezen voor vandaag: