Liveblog: KPN en SBMO

Want JP Morgan en HSBC zijn we dit soort fratsen wel gewend, maar nu dus ook Danske Bank:

Danske Bank was reportedly used to launder $8.3 billion https://t.co/HF1C63CFdj pic.twitter.com/5FMvcOhzt5

Intussen in China:

Interestingly, #CNY strengthens, Chinese stock market still down... pic.twitter.com/k2WhvD125L

Ook wij gaan lager openen als we de futures mogen geloven:

It looks like Europe's stocks will open lower, after a mixed session in Asiahttps://t.co/ar7gB3GZkn pic.twitter.com/0iPM4n1iwE