Slotcall: AEX +0,65%

Beurzen in Europa en op Wall Street - dat eerder dicht gaat - staan in de plus. De euro trekt iets aan ten opzichte van de dollar. Rentes bewegen niet al te veel. Als we het zo stellen lijkt er niet zoveel te zijn gebeurd vandaag, maar niets is minder waar.

Stocks are nearly flat as less than an hour of trading remains before the early holiday close https://t.co/uE2d5EFdqC pic.twitter.com/gkslmUricf — Bloomberg Markets (@markets) 3 juli 2018

Besi

Begonnen we de dag met een omzetwaarschuwing van chipper Besi. De koers ging op opening hard onderuit, herstelde kort, maar zakt vervolgens weer weg.

Je zou ook kunnen zeggen dat #BESI weer ongeveer terug is op het niveau van een jaartje geleden. Overzichtje van de sector (in dollars). #Nvidia het beste aandeel. Dan kan ceo Jen-Hsun Huang eindelijk een keer een nieuw leren jasje kopen... pic.twitter.com/ooasGLmgSV — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 3 juli 2018

Olie

Olie zette vanmiddag voor het eerst weer een $75 op het bord. De inkt daarvan was nog niet droog of er volgde een daling:

WTI olie weer op $75 aanbeland. Dit leek eerst een belangrijk niveau, tot de olie er hard doorheen zakte in 2014 pic.twitter.com/0hDiOecr3N — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 3 juli 2018

Olie (West-Texas Light Intermediate, WTI) tikte vanmiddag voor t eerst in 4jr $75 aan en duikt meteen weg. Bloomberg heeft stukje, maar geen smoking gun https://t.co/qG35lzX2r0 pic.twitter.com/jG4HY67AuH — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 3 juli 2018

SBM Offshore

De koers van SBM Offshore profiteerde echter wel en stond niet onder druk:

Opdrachtgevers SBM willen niet meer leasen, maar FPSO's zelf op balans. Zet bedrijfsmodel onder druk:https://t.co/TVsl1KENYf — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 3 juli 2018

GrandVision

De brillenboer zou volgens de geruchten een rondje analisten gebeld hebben. Jammergenoeg heeft de brillenboer nog niet op onze mail gereageerd:

Adviezen

Niet al teveel analistenadviezen, maar het verklaart wel waarom Basic-Fit zo slecht ligt. En blijkbaar trekt niemand zich wat aan van Morgan Stanley, want KPN op Signify - waar we niet over kunnen melden - na de stijger van de dag in de AEX:

KPN: naar €3,20 van €3,50 (overweight) - Morgan Stanley

Basic-Fit: naar neerwaarts van houden en naar 31 van 28 - Degroof Petercam

Tesla

De Chief Engineer van Tesla is opgestapt en gisteren zakte het aandeel, net als vandaag behoorlijk in elkaar.

En deze berichten waren begin van de middag nog niet bekend. Tesla dus opnieuw onderuit op Wall Street:

When pressed on whether or not Musk himself gave the order to remove the brake and roll test, Arnold said: "I don't have anything further beyond the statement."https://t.co/ph5LNIi0Hi — Linette Lopez (@lopezlinette) 3 juli 2018

Euro, goud, bitcoin, olie en rentes

Euro: 1,1653

Goud: $1255

Bitcoin: $6590

Olie: $73,09 en $77,00 (Brent)

