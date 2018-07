Laatste kans: Vanavond Hollandse Aandelenavond Overig

In het Bimhuis in Amsterdam zullen vanvond Nico Bakker, Jim Tehupuring, Nico Inberg, Ralph Wessels, Royce Tostrams en Jos Versteeg live hun beste tips van de hand doen. Het belooft weer een interessante avond te worden. Zowel de fundamenteel als technisch analisten zullen hun drie favoriete Hollandse aandelen benoemen. De fundamenteel analisten worden vertegenwoordigd door Nico Inberg, Jim Tehupuring, Ralph Wessels en Jos Versteeg. Terwijl de technische kant van de aandelen belicht zal worden door analisten Nico Bakker en Royce Tostrams. 24 Hollandse tips De experts tippen niet alleen hun drie favoriete Hollandse aandelen voor de lange termijn, ook presenteren de analisten hun meest geliefde Hollandse shortkandidaat, gevolgd door een paneldiscussie over deze shorts. Klik hier om u aan te melden voor het webinar Gongslag Ter ere van de Hollandse Aandelenavond sloeg Rogier San Giorgi, Senior Exchange Traded Solutions Sales bij BNP Paribas, vanmorgen op Beursplein 5 op de gong.

