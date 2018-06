Recessie wordt ingeprijsd

Een sterke daling gisteren zonder noemenswaardige rebound, dat hebben we lange tijd niet gezien. Beleggers krijgen slappe knieën omdat een handelsoorlog door alle retoriek steeds serieuzer vormen begint aan te nemen.

Een handelsoorlog tussen de twee, of zelfs drie, serieuze economische blokken (VS, China en Europa) kan de wereldeconomie versneld in een recessie drijven. Trump kondigde vorige week nieuwe importtarieven aan en China beantwoordde dat met invoertarieven op een aantal Amerikaanse goederen.

Europa kreeg ook haar portie voor wat betreft de staal- en alumuniumtarieven en ook hier liet de EU dat niet over zijn kant gaan. Tegenmaatregelen zetten de verhoudingen op scherp. Onderstaand ziet u een voorbeeld van die tegenmaatregelen van de EU, en hoe dat is opgebouwd.

Volgens berekeningen van de EU gaat de nieuwe tariefstelling de VS $1,7 miljard opleveren (gebaseerd op 2017 omzetten) en wordt dat vergolden met een zelfde bedrag aan importheffingen voor Amerikaanse producten die onze kant op komen. Dit zijn de staal- en aluminiumtarieven die de VS per 1 juni oplegde:

En hier staan de vergeldingsmaatregelen van de EU, in geld hetzelfde bedrag:

De twee lijsten met Amerikaanse producten waarop die heffingen komen, Annex I en Annex II, zijn samen circa 18 kantjes lang. Hieronder ziet u slechts een deel, u kunt de volledige lijst hier inzien. Huiskamervraag: wat is een

De lijst bevat de meest uiteenlopende producten waaronder pindakaas, cranberries, motoren, boten, zonnebedden. Ondertussen loopt er namens de EU ook nog een aanklacht bij de WTO, de wereldhandelsorganisatie.

Overlopende emmer

De druppel die de emmer gisteren deed overlopen was de opmerking van Trump dat Chinese bedrijven niet meer zouden mogen investeren in de Amerikaanse economie. Slecht idee, want de Amerikaanse economie is altijd sterk afhankelijk geweest van buitenlands geld dat haar kapitaalmarkt opstroomt.

Uiteindelijk is het belangrijk te onthouden dat het hier nog steeds veelal om retoriek gaat. Gisteravond bond Trump's adviseur Peter Navarro al in door te stellen dat de opmerkingen van zijn baas zo niet bedoeld waren.

Maar: de geest is duidelijk uit de fles en jan en allemal reageert inmiddels vanuit haar of zijn eigen belang. Het Duitse Daimler gaf al een eerste schot voor de boeg met een soort van winstwaarschuwing, en Harley Davidson, waar het toch al niet zo florissant gaat, greep de gelegenheid aan als een perfect excuus voor de mindere gang van zaken.

Daarmee begint de hele gang van zaken een behoorlijke dynamiek te krijgen waarvan we niet weten waar die ophoudt. Een beroep op gezond verstand richting politieke leiders is vaak tevergeefs, omdat er teveel belangen mee gemoeid zijn.

Het gevolg kan dus zijn dat de wereldhandel stokt, en de economieën, wereldwijd, in een recessie belanden. Momenteel lijkt de economie eerder oververhit, met de lage rente, lage werkloosheid en stijgende producentenprijzen, maar het stilvallen van de wereldhandel kan dat in één klap doen omslaan.

Reageert de beurs daarmee te snel en overdreven? Waarschijnlijk wel, maar dat wordt ingegeven door de hoge mate van onzekerheid die er momenteel heerst. Onzekerheid over toekomstige economische activiteit zorgt ervoor dat bedrijven en straks ook consumenten hun koopgedrag uitstellen. Bedrijven bestellen even geen nieuwe machines en consumenten kopen geen grote spullen tot het sein veilig gegeven is.

Recessie ingeprijsd

Dat wordt momenteel op de beurs ingeprijsd, en dan vooral bij de cyclische fondsen als ArcelorMittal, Aperam, Besi en noem ze maar op. Of het daar daadwerkelijk van komt, is overigens nog maar de vraag. Maar het idee alleen al zet kopers aan tot wachten, verkopers aan tot spoed en speculanten aan tot speculeren. Gevolg: lagere koersen.

Geduld is altijd de vriend geweest van de belegger en zal ook in dit geval uitsluitsel brengen. Trump is een maniak op twitter maar is toch in de grond ook een zakenman. America's open for business, tweette hij vorige week.

AMERICA IS OPEN FOR BUSINESS! pic.twitter.com/ZjdlHwJlxm — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 juni 2018

Maar als Trump zaken wil doen zal hij toch ergens over de brug moeten komen. De Chinezen en ook de EU zijn beide een enorm groot economisch blok en kunnen ook toenadering tot elkaar zoeken. China gaf gisteren al een schot voor de boeg door te stellen meer Airbussen te willen afnemen.

China is willing to continue discussions on purchasing more #Airbus airplanes from France as part of #bilateralcooperation in the aviation sector with the EU country, Premier Li Keqiang told the visiting French Prime Minister Edouard Philippe on Monday. — China Daily (@ChinaDailyUSA) 25 juni 2018

Overigens is ook bovenstaand slechts een vage belofte en geen harde toezegging. De Chinezen zijn wat dat betreft net zo erg als Trump, alleen uiten ze het wat beschaafder. Ook bij hen is het de vraag wat ervan terechtkomt.

China en EU

Toch ligt daar de oplossing om de Amerikanen een beetje in toom te houden. Als de overige machtsblokken zich niet tegen elkaar laten uitspelen maar juist met elkaar zaken gaan doen is het nog maar de vraag hoe 'open Amerika for business' is. En dan heeft Trump er een zware tegenstander bij: corporate America.

Even terug naar Harley Davidson. Het gaat toch al niet zo geweldig bij HD en dit was een mooie gelegenheid om een winstwaarschuwing de wereld in te slingeren. Uit de SEC-filing van de motorfabrikant:

Consequently, EU tariffs on Harley-Davidson motorcycles exported from the U.S. have increased from 6% to 31%. Harley-Davidson expects these tariffs will result in an incremental cost of approximately $2,200 per average motorcycle exported from the U.S. to the EU.



On a full-year basis, the company estimates the aggregate annual impact due to the EU tariffs to be approximately $90 to $100 million.



To address the substantial cost of this tariff burden long-term, Harley-Davidson will be implementing a plan to shift production of motorcycles for EU destinations from the U.S. to its international facilities to avoid the tariff burden.



Europe is a critical market for Harley-Davidson. In 2017, nearly 40,000 riders bought new Harley-Davidson motorcycles in Europe, and the revenue generated from the EU countries is second only to the U.S.

De importtarieven van de EU gaan gemiddeld $2200 per verkochte motor kosten en per jaar $90 a $100 miljoen aan winst. Ook dit, hoewel officieel gerapporteerd, kan nog bij dreigen blijven. Maar als de situatie zo blijft als nu dan gaat de productie voor Europa naar een andere locatie buiten de VS.

America's open for business. Maar dan vooral haar eigen business.