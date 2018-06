Update 09:55 uur: OPEC

Het laatste nieuws vanaf de OPEC-meeting in Wenen:

OPEC Oil Supply Increase Is Acceptable If Justified From Demand Side And Agreed By All OPEC Members - RTRS Sources

-OPEC Secretariat Has Been Looking At Higher Output Quotas Should Group Agree To Supply Increase — LiveSquawk (@LiveSquawk) 21 juni 2018

Update 09:45 uur: SNB

De SNB is not amused. Nu staal Zwitsers sowieso niet echt bekend om hun humor, maar goed...

Swiss central bank keeps close eye on Italy and oil https://t.co/LDg3j8kWYY — Fabrizio Goria (@FGoria) 21 juni 2018

Update 09:15 uur: Ubiquiti

Goed opgelet van Unemon. Ubiquiti in het laatste uurtje ineens fors lager:

4% sell off in last hour of trading at $UBNT yesterday!! ... on high volume too ... — unemon (@unemon1) 21 juni 2018

Update 09:15 uur: Auto's

Handelsoorlog, winstwaarschuwing Daimler? In ieder geval gaan de Europese autofabrikanten hard omlaag.

European Car makers today pic.twitter.com/IYyoHpPcSO — Michael Hewson ???? (@mhewson_CMC) 21 juni 2018

Update 08:45 uur: Bpost

Persbericht van Bpost. Gaat dit de koers helpen?

Key points persbericht #bpost



- 2018: EBITDA onderaan €560 à €600m vork. EBIT tss €400 à €440m

- 2019 - 2022: org. genormaliseerde operationele winst (EBIT) van ong. €390 à €440m. In 2019 wel ergens onderaan die vork.

- Dividend pay-out ratio blijft behouden#Microgroei pic.twitter.com/7HNQvidax8 — Tom Simonts (@TSimonts) 21 juni 2018

Update 08:40 uur: Italië

De Italianen dreigen de grenzen dicht te gooien:

*ITALY SALVINI THREAT IF NO EU ACTION ON IMMIGRATION: REPUBBLICA*SALVINI COULD THREATEN TO CLOSE ITALY BORDERS: REPUBBLICA — Arne Petimezas (@APetimezas) 21 juni 2018

Update 08:30 uur: Olie

De Saudi's willen meer olie oppompen en de OPEC meeting is bezig:

OPEC Source: Saudi Targets Oil Increase Of Up To 800,000 B/D - FT

https://t.co/STzbPeAsOg — LiveSquawk (@LiveSquawk) 20 juni 2018

Update 08:30 uur: Huizen

De huizenprijzen stijgen verder door in Nederland:

Mijlpaal: huizenprijzen hoger dan ooit tevoren. De gemiddelde prijs is nu ruim 283.000 euro https://t.co/RDsR85gg8H pic.twitter.com/8SzBwfTzfB — RTL Z (@RTLZ) 21 juni 2018

Update 08:00 uur: Daimler

Een outlookverlaging van Daimler:

Auto-alarm: #Daimler verlaagt winstverwachtingen 2018 omdat #Mercedes verkoop tegenvalt door de Chinese tarieven op importwagens uit de VS. Wijst naar escalerende handelsconflict. Da's een stevige setback: nog geen 2 mnd terug werd winstverwachting opwaarts herzien. MORE TO COME! pic.twitter.com/E48kPAOOAT — Tom Simonts (@TSimonts) 21 juni 2018

Update 08:00 uur: Adviezen

