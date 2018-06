Eerlijk zeggen, had u net even op wat meer dividend gerekend, of nog verdere aanscherping van alle financiële parameters?

Of is is het gewoon een gevalteje bezit van de zaak is het einde van het vermaak? Want DSM, want over dat aandeel gaat het hier natuurlijk, vloog vanochtend nog wel +2% uit over de beursvloer. Ze kwam tot een stuiver van haar all time high, maar daarna kroop echt de mot in de koers.

DSM

Al met al zitten er geen echte verrassingen in die update. Dat het zo goed gaat met het bedrijf dat het zelf de lat weer hoger kan leggen, was al ingeprijsd. Onze beleggersdesk is op zich positief over het aandeel, maar ziet alleen niet zoveel upside meer.

General Electric

Ander groot nieuws is dat meubelstuk General Electric uit de Dow Jones verdwijnt. Daar hebben we net een weemoedig stukje over, met natuurlijk een opvoedkundige draai er aan, zoals u van ons bent gewned :-)

Waarom spreek ik van General Chainsaw ipv #GeneralElectric en hoe ik verrassende draai aan verrassend nieuws geef. Toch? :-) https://t.co/n1Ohxgz3fi #AEX @IEXnl — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 20 juni 2018

Disney Twenty-First Century Fox en Altice

Disney verhoogde het bod op Twenty-First Century Fox en Altice speerde er deze middag ook vandoor:

Nadat #Disney $DIS het bod op Twenty-First Century heeft verhoogd #Fox $FOXA naar $38 per aandeel speert op het Damrak #Altice er ook vandoor. Nu +5,8% pic.twitter.com/W7cswPQFHD — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 20 juni 2018

En verder was er nog:

Basic Fit nadert weer de all time high

Ahold houdt zich goed staande ondanks dat het van de toplijst van Kepler Cheuvreux is afgehaald.

ForFamers komt van de all time high af

Ordina zakt weer onder €2

Arcadis zakt weg ondanks een opdracht.

Besi doet 8% dividendrendement en 11x keer de winst, maar niemand wil ze meer hebben

WDP staat wel op verse all time high

Euro, goud, bitcoin, olie en rentes

Verder is het rustig beursdagje op de brede markt, maar met het doorbreken van de zon vandaag verdween ook de bescheiden winst. Op het slot resteert nog amper een plus. Verder nog iets? Dit misschien:

ECB sees higher reinvestments cushioning the end of its bond-buying plan https://t.co/9eqdAPYGLt pic.twitter.com/kw4LGLcTxJ — Bloomberg Markets (@markets) 20 juni 2018

Eens zien wat er verder nog is. Niet zo veel:

Op de Franse CAC40 na plussen alle Europese indices licht groen

Wall Street houdt de pantalon eindelijk ook weer eens droog na een paar dalingsdagen op rij

De AEX VIX Index (volatiliteit) levert wel 8% in

De dollar hangjongert in haar eigen grafiek net onder 1,16

WTI loopt aardig op de Amerikaanse olievoorraden op. Brent blijft achter. Het regent overigens geruchten over de komende Opec-top

Goud beweegt vlak en bitcoin doet ook niet veel

De rentes bewegen ook horizontaal, alleen de Amerikaanse Ten Year Treasury Yield loopt twee basispunten op

Koersen op IEXONE

Onderstaand vindt u op IEXONE de koersen van uw favoriete aandelen.

De dag van morgen: 21 juni

00:00 OPEC meeting

06:30 Nederland consumentenvertrouwen

13:00 BoE rentebesluit

14:00 Pharming Capital Markets Day

14:30 VS jobless claims223K

14:30 VS Philadelphia Fed Index jun28,0

15:00 VS huizenprijzenindex apr

16:00 EU consumentenvertrouwen jun-0,1

Deze Slotcall is geschreven door Arend Jan Kamp en Nick Bakker.