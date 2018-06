Liveblog: Flow en AF-KLM

Update 13:10 uur: EUR/USD

Goed gespot van Durk:

Gevalletje fake news op de beurs. De Duitse coalitie zou uiteen zijn gevallen, was de melding. En dan krijg je dit in de euro/dollar pic.twitter.com/2uDR1O710z — durk veenstra (@durkveenstra) 15 juni 2018

Update 13:00 uur: WSJ

Zo staan de Amerikaanse collega's op:

Take an early look at the front page of The Wall Street Journalhttps://t.co/5xQPDPcm8q pic.twitter.com/NSK4qSbtUy — The Wall Street Journal (@WSJ) 15 juni 2018

Update 12:10 uur: Batenburg

Kijk eens wat er nu staat:

Eind 2015 deed de familie van Puijenbroek, oa aandeelhouder Telegraaf, een (verplicht) bod op Batenburg van €19,50. Het kreeg in totaal 77% van de aandelen binnen. pic.twitter.com/NO24k43vn5 — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 15 juni 2018

Update 11:15 uur: VS

Volgens Nomura wordt het allemaal minder in de VS:

Current US yield curve points toward >50% probability of a significant growth slowdown in H2 2019, Nomura says. Maybe yield curve is a bit distorted owing to a smaller term premium. Investors would be foolish not to pay attention, Nomura says, but its warning is about next year. pic.twitter.com/1Q4HEROeYN — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 15 juni 2018

Update 11:00 uur: Italië

De Italiaanse inflatie CPI is lager dan verwacht:

Italian CPI EU Harmonized May F Y/Y: 1.0% (est 1.1% prev 1.1%) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 15 juni 2018

Update 10:50 uur: Flow Traders

De ceo van Flow Traders over de handel in crypto's. Interessant:

Co-ceo Dennis Dijkstra bij @BNR over de handel in bitcoins. Alvast twee tenen in het water:



Flow Traders wil handel in cryptovaluta faciliteren. https://t.co/aY9Hb6c4l3 #BNR — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 15 juni 2018

Update 10:20 uur: Emerging Markets

Bloomberg over de emerging markets:

Emerging-market strains deepen with Argentina in tantrum https://t.co/IItVbTpiK6 pic.twitter.com/JlxuBcx8zd — Bloomberg Markets (@markets) 15 juni 2018

Update 10:00 uur: Flow Traders

De ceo van Flow Traders nu bij BNR in de uitzending:

Om 10u @BNRZaken: co-CEO Dennis Dijkstra van @FlowTraders. We gaan praten over volatiliteit, cryptovaluta, bonusplafonds en meer! #BNR — Annette van Soest (@annettevansoest) 15 juni 2018

CEO van Flow gaat zo uitleggen hoe ze toch zoveel geld hebben kunnen verdienen in februari ??https://t.co/WGNd3KjDqW pic.twitter.com/jxPozXS2NJ — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 15 juni 2018

Update 09:30 uur: Gonggg

De handel op de Amsterdamse beurs

Vandaag openen de winnaars van de @kw1prijs de Amsterdamse beurs. @AFAS Software en Bouwgroep @DijkstraDraisma hebben onlangs deze prestigieuze prijs mogen ontvangen. https://t.co/D5aM6CPRjv pic.twitter.com/a6307EONNa — Euronext Amsterdam (@euronext_nl) 15 juni 2018

Update 09:10 uur: PostNL

PostNL schiet er na opening vandoor:

Lekker bezig Nico:

Spanning stijgt en koers stijgt mee: PostNL +6% vandaag:



Spanning stijgt rond PostNL https://t.co/EWJ9BtxdGK via @IEXnl — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 15 juni 2018

Update 09:10 uur: Bundesbank

De Duitse centrale bank verlaagt de groeiverwachtingen voor de Duitse economie:

De Duitse Bundesbank verlaagt de Duitse groeiverwachtingen pic.twitter.com/Tw3KFyuYHw — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 15 juni 2018

Update 08:45 uur: BoJ

Nou, we kunnen niet zeggen dat ze niet alles uit de kast halen:

Bank of Japan governor Kuroda says momentum towards 2% inflation target is in place. Hmmmm....

Inflation fell to 0.6% in April, and taking a step back, over the past 20 years it has averaged just 0.04%. pic.twitter.com/Zd6kdRxWPa — Jamie McGeever (@ReutersJamie) 15 juni 2018

Update 08:45 uur: Wijn

Voor de liefhebbers. Want tegenwoordig kun je daar ook al mee speculeren geloof ik:

A treasure trove of more than 1,000 bottles of wine is being sold this weekend https://t.co/Opu1jtZCMP pic.twitter.com/L9tDx5M6SG — Bloomberg (@business) 15 juni 2018

Update 08:15 uur: Umicore

Tom Simonts spot een adviesje van Berenberg voor Umicore. Nou op zo'n rustige dag zoals nu nemen we die ook even mee:

Berenberg verhoogt advies #Umicore vn Hold nr Buy en trekt KD 27% op tot €61 (hoogste v/d analisten). Vind 2020 schattingen té laag en mikt zelf op €700m EBIT(~15% boven css) dankzij pricing van kathodes. Recycling kan €25/30m EBIT toevoegen in 2025 #TheTrendIsYourFriend pic.twitter.com/UDiVTcnLQX — Tom Simonts (@TSimonts) 15 juni 2018

Update 08:00 uur: NXP

Er is goedkeuring voor de overname van NXP, zo melden Chinese media:

Volgens Chinese media krijgt #Qualcomm vandaag goedkeuring voor overname NXP. Koers $NXPI gisteren nabeurs richting bod van $127,50 pic.twitter.com/Zc8XYO6Aza — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 15 juni 2018

Update 08:00 uur: Adviezen

Goedemorgen, hier de analistenadviezen voor vandaag: