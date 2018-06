TA: Biotech blijft boeien

Ik kijk even kort naar het technische beeld van de AEX-index, waar de afgelopen dagen per saldo weinig aan veranderd is. Verder bespreek ik de technsiche plaatjes van een aantal Europese biotechaandelen.

AEX-index

De Nederlandse beurs zet het neutrale koersverloop voort. De afgelopen dagen zien we redelijk forse koersschommelingen gedurende de handelsdag, maar komt de index per saldo niet ver van haar plaats.

Langzaam lijkt er wel een hogere koersbodem te worden gevormd, wat duidt op een aantrekkende vraag. Pas wanneer de weerstand van 572,81 punten wordt gebroken, zal het technische beeld verder opklaren en kan de index verder omhoog.

Steun ligt in de zone 540,65-548,57. Zolang de index hierboven weet te blijven, gaan we ervan uit dat er binnenkort een aanval op de weerstand kan worden ingezet.

Biotech

De Europese biotechsector heeft een mooie periode achter de rug. 2017 was voor veel biotechaandelen een interessant jaar, waar bij veel bedrijven de koers (flink) wist op te lopen.

De laatste maanden is de klad er echter wat in gekomen. Veel stijgende trends zijn stilgevallen en er werden meer neutrale koersbewegingen ingezet.

Vooralsnog is deze adempauze voor veel aandelen slechts een tijdelijke onderbreking van de lange termijn stijgende fase en lijkt het slechts een kwestie van tijd voordat de opgaande bewegingen kunnen worden hervat.

We lopen de technsiche plaatjes van een aantal interessante biotech-aandelen langs.

Galapagos

Neerlands trots Galapagos heeft na een aantal sterke jaren de stijgende trend recent verlaten. Hierdoor is een meer neutraal koersverloop ingezet, waarbij de koers nu al een half jaar binnen een ruime neutrale bandbreedte beweegt.

Galapagos beweegt per saldo zijwaarts tussen de steun van 71,29 euro en de weerstand van 98,82 euro. Hoewel er binnen deze bandbreedte sprake is van forse koersuitslagen, is het aandeel sinds eind 2017 niet meer veel opgeschoten.

Pas wanneer Galapagos door de weerstand van 98,82 euro weet te breken, zal de oude stijgende trend weer worden opgepakt en worden hogere koersniveaus mogelijk.

Pharming

Ook Pharming kende een zeer sterk 2017, waarbij de koers in korte tijd verzesvoudigde. Nu Pharming de stijgende trend heeft gebroken, oogt het technisch beeld minder sterk.

We verwachten een consoliderend koersverloop boven de steun van 1,10 euro (gevormd op 6 november 2017). De weerstand ligt op 1,64 euro (gevormd op 5 mei 2011).

Pas wanneer Pharming de weerstand weet te slechten, zal het technische beeld verder opklaren en kan de oude stijgende trend worden voortgezet.

Biocartis

Biotechbedrijf Biocartis blijft ondanks de huidige consolidatie binnen de stijgende trend.

Voor een hervatting van deze trend is een doorbraak boven de laatste toppen noodzakelijk. Slaagt Biocartis erin om boven deze horde te breken, dan mag een verdere koersstijging tegemoet worden gezien.

We zien voor Biocartis steun rond 10,81 euro (gevormd op 6 december 2017). Weerstand wacht rond 14,95 euro (gevormd op 29 mei 2015).

MDxHealth

Het Belgische MDxHealth verbetert, maar fluctueert nog onder de weerstand van 4,16 euro (gevormd op 20 november 2017). De recente serie hogere koersbodems geeft wel aan dat beleggers op hogere niveaus instappen.

Indien de weerstand op basis van de slotkoers opwaarts wordt gebroken, zal het technische plaatje verder verbeteren. Steun ligt rond 2,80 euro (gevormd op 26 februari 2016).

Thrombogenics

Het eveneens Belgische ThromboGenics lijkt geen last te hebben van de adempauze binnen de sector. De afgelopen maanden is het aandeel zelfs hard opgelopen.

ThromboGenics heeft de voormalige weerstand net gebroken, waarmee een technische verbetering is opgetreden.

De grafiek biedt nu ruimte tot de weerstand van 8,35 euro (gevormd op 16 januari 2015). Steun ligt er rond 3,82 euro (gevormd op 9 februari).