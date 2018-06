Ahold: Dick Boer bij BNR Beurs vandaag

De 60-jarige Dick Boer was vanochtend te gast bij BNR Zakendoen, het radioprogramma van Annette van Soest en Thomas van Zijl. Boer, hoewel Zeeuw van geboorte, spreekt met opvallend veel Amerikaanse woorden tussendoor. Hij reageert onder andere op de komst van Amazon richting fysieke winkellandschap vorig jaar. Boer noemde de reactie van de financiële markten "overdreven". Hij zag wel aankomen dat Amazon iets dergelijks zou gaan doen, maar dat Amazon daadwerkelijk een fysieke winkelketen zou gaan kopen was voor hem ook een verrassing. De beschermingsconstructie die Ahold onlangs verlengde noemt hij "nodig", om het management voldoende tijd te geven voor het geval er een overnemer opduikt. Hier kunt u het volledige interview terugluisteren. Samen met Kroger? De hardnekkige geruchten dat Ahold samen verder gaat met Amerikaanse concurrent Kroger verwijst hij naar het rijk der fabelen. De fusie met Delhaize noemt hij een match made in heaven. Fusie Ahold en Delhaize was kroon op het werk. https://t.co/GER9Y3W3uE #BNR — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 7 juni 2018

Sinds 1 juni 2016 is Nico Inberg verbonden aan IEX. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Inberg kan posities innemen op de financiële markten. Inberg is te volgen op Twitter: @inbergfc. Reacties, of vragen?Mail naar nico.inberg@iexgroup.nl.