TA Breaking: TA-portefeuille op Premium

We komen met iets nieuws: een lange termijn TA-portefeuille voor leden van Premium. Vanaf begin juni starten we daarmee. Elke nieuwe positie, koop of verkoop, wordt per mail aan u toegestuurd.

Daarin geven we aan hoeveel aandelen van elke positie we hebben gekocht, het koersdoel en het risico. Nogmaals, u kunt rustig achterover leunen, wij doen het werk voor u.

AEX index

Eerst de Nederlandse beurs. De AEX-index is naar de steun 548,57 (gevormd op 26 april) gezakt. Positief was dinsdag dat er gedurende de dag rond dat niveau koopjesjager actief werden, waardoor de index intraday sterk is opgeveerd.

De weerstand 572,81 (gevormd op 23 januari) moet nu gebroken worden.



TA portefeuille

Komende vrijdag 1 juni, op de Beleggersdag in de RAI in Amsterdam, zal ik u laten zien hoe en waarmee we komend jaar deze TA-portefeuille gaan inrichten. Ook zal ik uitgebreid toelichten hoe u de TA-adviezen ontvangt en kunt opvolgen.



Ik nodig u uit voor mijn presentatie AEX naar 1000 in de RAI in Amsterdam, waar ik van 15:15 tot 15:45 uur heel concreet ga aangeven hoe u de TA-portefeuille kunt volgen. Aanmelden voor de Beleggersdag kan via deze link: beleggersdag.iex.nl.



Sinds 2006 volgen we al een TA portefeuille op de Tostrams site, volgens het beproefde Best of the Best (B.O.B.) concept. Volgens deze BOB methode kopen we alleen aandelen die in een uptrend bewegen en die beter presteren dan de beursindex. Hieronder kunt u zien welke aandelen we hebben we in de afgelopen jaren hebben aangekocht.





Lange termijn

De TA-portefeuille is een lange termijn beleggingsportefeuille gebaseerd op technische analyse. Voor het selecteren van posities voor de TA-portefeuille hanteren we de Best-of-the-Best strategie.

De Best-of-the-Best strategie ofwel B.O.B.-strategie is een lange termijn beleggingsmodel, gebaseerd op slechts twee objectieve voorwaarden:

Het aandeel moet in een stijgende trend bewegen. Het aandeel in kwestie moet beter presteren dan andere aandelen op de beurs.



Voorwaarde 1

Een stijgende trend is op de grafiek altijd goed herkenbaar aan het patroon van hogere toppen en hogere bodems. Een objectieve manier is te beoordelen of de koers van het aandeel boven de lijn van het 200-daags gemiddelde ligt en of deze lijn stijgt.

Voorwaarde 2

Dat een aandeel beter moet presteren dan andere aandelen op de beurs beoordelen we aan de hand van de B.O.B.-lijn. De B.O.B.-lijn is een indicator die de prestaties van het betreffende aandeel vergelijkt met de prestaties van de brede markt. De richting van de B.O.B.-lijn geeft aan dat of aandeel van onze keuze beter of slechter dan andere aandelen presteert.



De TA-portefeuille zal hoofdzakelijk bestaan uit aandelen, maar er kunnen ook ETF’s of beleggingsfondsen worden opgenomen. De aandelen zullen op Europese of Amerikaanse beurzen genoteerd zijn, waardoor er sprake kan zijn van een valutarisico. In de TA-portefeuille wordt dit risico niet afgedekt.



Er is geen vaste beleggingshorizon voor de posities in de portefeuille. Het betreft echter een lange termijn portefeuille waarbij posities over het algemeen minimaal enkele maanden worden vastgehouden. Verkoopsignalen kunnen in de volgende gevallen optreden:

Wanneer het technische beeld verzwakt en de positie niet meer aan de voorwaarde van de B.O.B.-strategie voldoet.

Wanneer een koersdoel of belangrijke weerstand is bereikt.

Wanneer de portefeuille volledig is belegd en er een aandeel wordt geselecteerd dat er technisch beter bij ligt dan de positie in de portefeuille.



Bij het beheer volgen wij deze algemene regels:

Aan- en verkopen worden vooraf naar de leden gecommuniceerd zodat alle leden tegen dezelfde voorwaarden mee kunnen doen.

In verband met risicospreiding mag een positie bij aanvang nooit meer dan 7,5% van het vermogen uitmaken, de minimale grootte van een positie bedraagt 2,5%.

Wanneer een positie te groot wordt ten opzichte van het portefeuillevermogen uitmaakt wordt deze deels afgebouwd.

Bij opname van een titel in de portefeuille wordt rekening gehouden met een bepaalde mate van liquiditeit, free float en marktkapitalisatie.

Geselecteerde aandelen moeten verhandeld worden op een beurs die voor particuliere beleggers gemakkelijk toegankelijk is.

De beleggersdesk komt wekelijks met een update inzake de stand van zaken van de portefeuille. Premiumleden kunnen het rendement van de modelportefeuille realtime volgen op IEX.



Komende vrijdag 1 juni, op de Beleggersdag in de RAI in Amsterdam, zal ik u laten zien met welke aandelen we deze TA-portefeuille gaan inrichten. Dat zijn dus nu aandelen die net of net niet zijn uitgebroken, zoals we gisteren Heineken hebben besproken.