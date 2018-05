TA: Aandelen op boodschappenlijst

Gisteren heb ik in mijn blog aangegeven hoe u met een tracker in uw portefeuille in één keer de gehele AEX-index kunt volgen. Vandaag bespreek ik hoe u met individuele aandelen de beurs kunt verslaan.

Beleggersdag

Komende vrijdag 1 juni, op de Beleggersdag in de RAI in Amsterdam, zal ik u laten zien met welke aandelen u de rit van de AEX naar 1.000 punten kunt bespelen.

Vandaag neem ik, als voorbeeld, één aandeel onder de loep, te weten Heineken.

AEX naar 1.000

Ik nodig u uit voor mijn presentatie AEX naar 1000 in de RAI in Amsterdam, waar ik van 15:15 uur tot 15:45 uur heel concreet ga aangeven hoe u met individuele aandelen de beurs kunt verslaan.

Aanmelden voor de Beleggersdag kan via deze link: beleggersdag.iex.nl.

Uptrend

De AEX-index valt terug binnen de grenzen van de stijgende trend. Zolang de koers boven de voorgaande top, die van april, weet te blijven, oogt het technische beeld redelijk positief.

Er ligt steun op 548,57 punten (gevormd op 26 april). Weerstand ligt rond 572,81 punten (gevormd op 23 januari).





Heineken

Een van de aandelen die op ons boodschappenlijstje staat is Heineken. Op korte termijn laat Heineken een zijwaartse fase zien tussen de steun van 81,60 euro (gevormd op 27 oktober 2017) en de weerstand van 91,42 euro (de top van 2 februari).

Op lange termijn blijft het beeld opwaarts gericht. Binnen de neutrale bandbreedte wordt een mogelijk hogere bodem gevormd. De vraag naar Heineken trekt dus al aan.

Het technische beeld klaart pas verder op indien de weerstand wordt gebroken. In dat geval krijgt Heineken ruimte voor verdere koersstijging, in eerste instantie richting 155 euro.



Uptrend vanaf 2008

Op onderstaande grafiek is goed te zien dat het lange termijn verloop sinds 2008 nog duidelijk opwaarts gericht is. De verwachting is gerechtvaardigd dat de uitbraak naar boven zal plaatsvinden.

Daarna krijgt Heineken ruimte voor een koersstijging, in eerste instantie richting 155 euro, in tweede instantie naar 180-200 euro. We wachten echter met instappen totdat de horde van 91,42 euro overtuigend gebroken wordt.

