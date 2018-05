Liveblog: Shell en Altice

Update 11:55 uur: Altice

Nico met een goed verhaal over Altice:

Verdere consolidatie in Franse telecomsector? Altice-aandeeltje door het dakhttps://t.co/lXmpGiaa1c — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 23 mei 2018

Update 11:30 uur: WSJ

Zo staan de Amerikaanse collega's op:

Take an early look at the front page of The Wall Street Journalhttps://t.co/5xQPDPcm8q pic.twitter.com/YbmY2gIcx5 — The Wall Street Journal (@WSJ) 23 mei 2018

Update 10:50 uur: Recessie

Het decennium is nog niet voorbij:

Since 1850, every decade, except the current one, has had a recession - Art Cashin



Expansions don't blindly follow the calendar or die at some predetermined definition of old age - The Fat Pitch



Details here: https://t.co/cNuwnQ1bGI — Urban Carmel (@ukarlewitz) 22 mei 2018

Update 10:50 uur: BNR

Collega Arend Jan Kamp zit zometeen bij BNR om het te hebben over...

Nieuwe top #AEX (die nu weg duikt), "#Unilever is dikmaker" en nog even over #Shell: om 1052u vertel ik het in @BNRzaken — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 23 mei 2018

Update 10:20 uur: Inkoopmanagers

Arend Jan heeft het complete overzicht van de eerste schattingen voor de inkoopmanagersindices:

Eerste schattingen inkoopmanagersindices over mei duiden eens te meer op afvlakkende hoogconjunctuur, maar nog altijd prima groei #AEX pic.twitter.com/FXrfDRKAZF — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 23 mei 2018

Update 09:20 uur: Altice

We moeten Jim op zijn blauwe ogen geloven, maar vooruit we nemen het toch even mee:

Analisten komen maar niet uit de waarde van #altice Koersdoelen verschillen nog al: https://t.co/AL8DzODIq8 Suisse: Hold met €1,69 2.Goldman Hold met €3,20 3.RBC: Outperform met €6,00. RBC ziet waarde dus factor 3,5 van CS. CS ziet 32% downside, maar advies is Hold ;-) — Jim Tehupuring (@JimTehupuring) 23 mei 2018

Update 09:15 uur: Gonggg

De handel op de Amsterdamse beurs werd vandaag geopend door:

Voor de viering van het 115-jarige jubileum van @BeursVanBerlage opende Wienke Bodewes, Algemeen Directeur AMVEST, Voorzitter van de aandeelhoudersvergadering Beurs van Berlage, de handelsdag in Amsterdam met een slag op de gong. pic.twitter.com/Dp9V4u9B7m — Euronext Amsterdam (@euronext_nl) 23 mei 2018

Update 09:10 uur: Olie

De nieuwste column van Jilles over zijn specialiteit:

Olie op weg naar 100? https://t.co/QS11NAyf83 via @IEXnl — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 23 mei 2018

Update 09:00 uur: Shell

Nog even over de stemming op de AVA van Shell gisteren:

95% vd aandeelhouders stemt dus voor #Shell, maar komen niet aan woord. Zoals bijv Zwitserse centrale bank #SNB, die Shell blijkbaar schoon genoeg vindt? #AEX (via @springbok60) https://t.co/5I54gB4V1h pic.twitter.com/RlePxEfwli — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 23 mei 2018

Update 08:00 uur: Accell

Geen goede PR dit voor Accell...

Fietsfabrikant Accell wijzigt eenzijdig dealercontracten https://t.co/75gc1rD8ey pic.twitter.com/ESvBSVTXwR — FD Nieuws (@FD_Nieuws) 23 mei 2018

Update 08:00 uur: Barclays en ING

Goed gevonden :-)

Update 08:00 uur: Shell

Shell investeert 60 miljoen euro in deze Duitse maker van batterijen voor zonnepanelen: