TA: En dat is tien!

Het afgelopen cijferseizoen, waarin bedrijven hun resultaten over het eerste kwartaal publiceerden, heeft bij veel aandelen flinke koersschommelingen opgeleverd.

We hebben zowel positieve als negatieve uitschieters gezien. Per saldo wist de Nederlandse beurs gedurende deze periode echter goed te presteren.

AEX index

De Nederlandse beurs handhaaft de opgaande trend. De AEX index heeft gisteren voor de tiende handelsdag op rij een hoger slot neergezet. De beurs is hiermee hard op weg om nog deze maand de weerstand rond 572,84 te bereiken.

Gesteund door een forse instroom van nieuw kapitaal is de beurs de afgelopen weken overtuigend opgelopen. Vanaf begin april heeft de beurs inmiddels ruim 50 punten kunnen bijschrijven.

Zolang de beurs de opgaande fase intact laat en boven de eerste steun rond 548,57 weet te blijven, handhaven we onze positieve visie.



Grote uitslagen

Het cijferseizoen loopt langzaam op haar einde, waarmee de rust op de beurzen terug lijkt te keren. De afgelopen weken zorgden zowel positieve als negatieve uitschieters voor actie op de beurs, die per saldo de weg omhoog wist voort te zetten.

We bekijken de technische plaatjes van een aantal winnaars en verliezers van dit cijferseizoen.

Royal Dutch Shell

Royal Dutch Shell wist in de weken voorafgaand aan de cijfers al goed op te lopen. Hoewel de cijfers in eerste instantie niet juichend werden onthaald door beleggers, liep de koers in de dagen erna toch fors op.

Roycal Dutch Shell is nu aanbeland in de weerstandzone tussen 30,78-31,35, gevormd door de oude toppen van 2014 en 2007. Rond dit niveau zou het aandeel op wat verkoopdruk kunnen stuiten.

Zolang de opgaande fase echter intact is, handhaven we onze positieve visie. Steun ligt op de bodem van eind april rond 27,70.



AMG

AMG was net uit de dalende trend gebroken toen het aandeel begin mei met sterke cijfers over het eerste kwartaal naar buiten kwam. De koers schoot omhoog en is de weken daarna zonder omkijken verder opgelopen.

AMG is nu ook boven de top van januari gebroken, waarmee het technische beeld verder is opgeklaard. Er is ruimte vrijgekomen voor een stijging richting berekend koersdoel 55,00.



Brunel

Brunel was begin april opgevangen aan de onderkant van de ruime neutrale bandbreedte. Hierna werd een herstel ingezet, dat begin mei een extra impuls kreeg na de positieve kwartaalcijfers.

Brunel heeft inmiddels de bovenkant van de bandbreedte bereikt, maar er lijkt nog meer in het vat te zitten. We zien in ieder geval ruimte voor een stijging richting 17,07, de top van begin 2017.

De moneyflow is sterk opwaarts gericht en wijst op de instroom van vers kapitaal. Pas onder steun 15,90 zal het technische beeld verzwakken.



ABN Amro

ABN Amro wist vanaf eind maart wat te herstellen, maar moest begin deze week een flinke stap terug doen. De tegenvallende kwartaalcijfers zorgden voor een flinke verkoopgolf, waardoor de herstelfase werd afgebroken.

ABN Amro kan nu verder corrigeren richting steun 23,45, de bodem van eind maart. Deze steun dient stand te houden om verdere verzwakking te voorkomen.



ING

Ook ING wist afgelopen kwartaal niet te overtuigen. Beleggers waren teleurgesteld in de resultaten en zetten het aandeel vorige week fors lager.

ING is inmiddels aanbeland op de bodem van maart waar het wat steun kan vinden. Als ING vanaf dit niveau weet op te veren en de correctieve fase weet te verlaten, blijft de schade nog beperkt. Als de steun echter breekt, moet rekening gehouden worden met een diepere correctie.



BESI

BESI bewoog de afgelopen jaren in een sterk stijgende trend, maar daar is de afgelopen weken een einde aan gekomen. Gedurende april begon het aandeel al wat te corrigeren, maar na de publicatie van de kwartaalcijfers ging het hard.

BESI is eind april fors teruggevallen en een overtuigend herstel is vooralsnog uitgebleven. De recente opleving lijkt een lagere top op te gaan leveren, waarmee de dalende trend zal worden bevestigd. Het technische beeld oogt zwak.