Slotcall: We eten pizza

Wispelturig beursdagje vandaag met weinig uitschieters op het Damrak. De AEX stijgt wel voor de negende dag op rij en dat zien we niet zo vaak.

De aandelen die bewegen op Beursplein 5 kwamen door met cijfers of kregen een advieswijziging te verwerken. Heijmans kwam door met een prima Q1-update, maar blijkbaar was er op meer gerekend, want de koers levert in.

Dan war er ook nog even pret om PostNL. Met -0,2% heeft u met z'n allen het aandeel zeg maar op Funda gezet. Zowaar een nationaal relletje.

Beste @PostNL, vindt u het niet kwalijk dat u de nog in ontwikkeling zijnde longetjes van ons 1-jarige zoontje diverse malen per dag komt vergiftigen met dieseldampen? Alles voor de winstmarge of gaat u subiet deze gifbussen door uitstootvrije exemplaren vervangen? pic.twitter.com/15kEb8tTxc — Vikaash Mahabir (@schroef) 15 mei 2018

We zijn er mee bezig, Vikaash: https://t.co/WNDbN8bSt0

Zoiets heeft echter wel tijd nodig. Ik zie dat je midden in Amsterdam woont, kijk ondertussen anders even op Funda voor een leuk huisje op het platteland als je je zo druk maakt over de gezondheid van je kleine. — PostNL (@PostNL) 15 mei 2018

Verder zijn er zoals gezegd vooral bewegingen dankzij de analistenadviezen. Hier het complete overzicht:

ABN Amro: naar hold van buy en naar €26,50 van €27,50 - ING

Wereldhave: naar reduce van hold en naar €30 van €44 - HSBC

Euronext: naar €62 van €60 - KBW

AMG: naar €58 (buy) - Kempen

Italië

Dan nu over naar het hete hangijzer van de dag. De Italianen willen dat de ECB €250 miljard aan schulden gaat afschrijven of anders... De markten zijn er niet blij mee. De Italiaanse rente loopt in tegenstelling tot de andere fors op, aandelen in Milaan dalen 2,3%, de euro krijgt ook een tik en financials dalen.

Op papier heeft ABN Amro de meeste exposure naar Italië. De bank kreeg ook nog eens een downgrade van ING om de oren en is zodeonde daler van de dag in de AEX.

Ja, de beurs is redelijk in rep en roer van Italië, maar waarom u dat als belegger beter niet kan doen https://t.co/vVCzlHMApn #AEX @IEXnl — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 16 mei 2018

Italy’s populist leaders are set to meet in a final push for a coalition agreement https://t.co/l0Sko4yHtS pic.twitter.com/XjDG6EKsaz — Bloomberg (@business) 16 mei 2018

Zoals gezegd, dit heeft ook impact op de rentes en ook daar hebben we een verhaal over op de site:

Bij 3,6% rente zeggen VS fondsmanagers van aandelen in obligaties te stappen. Jaja... https://t.co/M7Q9jvGNXh #AEX @IEXnl — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 16 mei 2018

Hier het bekende rentelijstje:

Wall Street

In Amerika waren er cijfers over de industriële productie en die waren beter dan verwacht. Verder is het op Wall Street vooralsnog vrij kalmpjes. OK, de rente loopt op, maar als Netflix, Amazon, Google, Nvidia, Facebook en Apple allemaal met een nul voor de komma bewegen dan weet u het wel.

U.S. factory production shows broad-based gain outside autos https://t.co/GXdajCgfxn pic.twitter.com/xpBLIIS8ZL — Bloomberg (@business) 16 mei 2018

De dag van morgen

Morgen zijn er de Q1-cijfers van Altice, NN, en Pharming. Verder zijn er nog de wekelijkse jobless claims uit Amerika en komt er ook een Philly Fed index door.

Amazon CTO Werner Vogels spreekt op de IEX Beleggersdag en hier zal het over gaan https://t.co/Rwac0ceSRd #iex #iexbeleggersdag #ibd2018 pic.twitter.com/lj1e16krLV — JP van Oudheusden (@JPvOudheusden) 8 mei 2018

Agenda 16 mei

07:00 Pharming Q1-cijfers

08:00 KBC Q1-cijfers

08:00 Vivendi Q1-cijfers

08:00 Bouygues Q1-cijfers

08:00 NN Q1-cijfers

08:00 Altice Q1-cijfers

09:00 ArcelorMittal $0,10 ex-dividend

09:00 Aperam $0,45 ex-dividend

09:00 Philips Lighting 1,25 ex-dividend

09:30 Unibail-Rodamco AVA

14:00 Brill AVA

14:00 Rood Microtec AVA

14:00 Takeaway AVA

14:00 Refresco AVA

14:00 Wal-Mart Q1-cijfers

14:00 JC Penney Q1-cijfers

14:30 VS wekelijkse jobless claims

18:00 VS Philadelphia Fed Index mei 22,8

22:00 Applied Materials Q1-cijfers