Liveblog: Heijmans en Italië

Update 12:10 uur: Euro dollar

Oh mighty dollar...

Euro trades below $1.1800 for the first time this year https://t.co/C60IM2IFhJ pic.twitter.com/am2JxFyUy0 — Bloomberg Markets (@markets) 16 mei 2018

Update 12:10 uur: WSJ

Zo staan de Amerikaanse collega's op:

Take an early look at the front page of The Wall Street Journalhttps://t.co/5xQPDPcm8q pic.twitter.com/dBhtqRmOoG — The Wall Street Journal (@WSJ) 16 mei 2018

Update 12:00 uur: CNPC

Interessant voor oliehandelaren?

Chinese state-owned CNPC has shipped its first crude from its Abu Dhabi joint venturehttps://t.co/FX7LUGroAG — Ben Winkley (@Ben_Winkley) 16 mei 2018

Update 11:50 uur: Tencent

Tencent heeft blow out earnings:

Tencent just reported a monster quarter that blew the doors off of expectations. https://t.co/06jgTlM9Fh pic.twitter.com/XcNem98TWY — Joe Weisenthal (@TheStalwart) 16 mei 2018

#Tencent is met Q1's door en hoe. Het láágste groeicijfer in rapportage is nog altijd whopping 29% pic.twitter.com/5T5PaE8syl — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 16 mei 2018

Update 11:50 uur: Crypto

Intussen bij de cryptoconferentie in New York:

"The smell of marijuana wafted through a half-filled event space in Manhattan’s Meatpacking District, as a group of cryptocurrency believers downed champagne and blood orange margaritas."https://t.co/SKbObgLvdD — Joe Weisenthal (@TheStalwart) 16 mei 2018

Update 11:40 uur: Italië

Nog een update over de Italiaanse plannen dan maar.

Mogelijke nieuwe Italiaanse regering wil haircut v #ECB v €250mld op schuld #ECB https://t.co/IbfQfXTbxo Logisch, land wil natuurlijk van hatelijke laatste plaats af (via @bySamRo) pic.twitter.com/4mIpx1Iipl — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 16 mei 2018

Jeroen Blokland heeft ook een mooie:

Update 11:20 uur: Italië

Als we het dan toch over Italië hebben. Pakken we de tienjaarsrente en de benchmark (Duitsland) er ook maar even bij:

Italiaanse versus Duitse tienjaars rente laatste drie dagen en het historische verschil tussen de tienjaars rentes van beide landen. pic.twitter.com/dFVRyWqXfT — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 16 mei 2018

Update 11:10 uur: Italië

Gaan de Italianen weer eens dwars liggen? In ieder geval straft de markt dit af, want terwijl de Duitse tienjaars drie basispunten zakt, stijgt de Italiaanse tienjaarsrente met 7 basispunten:

Euro crisis 4.0? Markets unnerved by 5-Star, League coalition plans in Italy. #Italy risk spread over Germany jumps on debt forgiveness talk. pic.twitter.com/vsmdCdWz3b — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 16 mei 2018

Update 10:45 uur: BNR

Collega Arend Jan Kamp vertelt zometeen live bij BNR over...

De #AEX is r bijna, #Shell is er al en #Heijmans wellicht ooit. En iets over hele hoge Britse beleggingsdame en moeder v 9 (!). Ik vertel t rond 1052u in @BNRzaken — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 16 mei 2018

Update 09:20 uur: Wereldhave

De koers van Wereldhave zakt door het advies van HSBC zelfs even naar een low van €31,50:

Er is beeld van toen hij voor het eerst weer naar de koers keek: pic.twitter.com/ohoVdmxbDW — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 16 mei 2018

Update 09:20 uur: Heijmans

Maar ook geen -10% op de cijfers en dat is ook wel eens fijn:

Toch is er nog een lange weg e gaan voor we van Tony Hillen kunnen gaan spreken #Heijmans pic.twitter.com/HiypxSXpFp — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 16 mei 2018

Update 08:50 uur: Huizenmarkt

Minder hypotheken? Teken van verzwakking op de woningmarkt?

Voor het eerst in vijf jaar zijn er het eerste kwartaal dit jaar minder hypotheken afgesloten: https://t.co/fbOk9YaWfy pic.twitter.com/Epjexdxw5b — FD Nieuws (@FD_Nieuws) 16 mei 2018

Update 08:50 uur: Heijmans

Nico over de Q1-cijfers van Heijmans:

#Heijmans: positieve ondertoon, Wilhelminasluis gaat nog wel wat pijn doen. En KBC uit bankensyndicaat.https://t.co/Yc7foEWNok pic.twitter.com/eD0Ag3pC3z — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 16 mei 2018

Update 08:40 uur: Goldman Sachs

Goldman Sachs met een paar handelsideeën

Verwachte omzetgroei 2019 alweer, 'The Firm' heeft tech tipjes https://t.co/8cAI4Bb0Wj pic.twitter.com/qFSf3dZPAu — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 16 mei 2018

Update 08:30 uur: TIE Kinetix

Cijfers zijn er ook van TIE Kinetix:

Update 08:30 uur: Kolen

Niks van gemerkt...

Record coal prices are roiling Europe's power marketshttps://t.co/Gy2Ij8ZUYr pic.twitter.com/zkAkTwWGOn — Will Kennedy (@wenkennedy) 16 mei 2018

Update 08:00 uur: Pharma

Opvallende ontwikkeling:

China extends drug patents to 25 years https://t.co/VPd3Ac6fkA — Brad Loncar (@bradloncar) 16 mei 2018

Update 08:00 uur: Duitsland

De Duitse inflatie CPI is volgens verwachting:

German CPI (M/M) Apr F: 0.0%% (exp 0.0%; prev 0.0%)

- CPI (Y/Y) Apr F: 1.6% (exp 1.6%; prev 1.6%)

- CPI EU Harmonised (M/M) Apr F: -0.1% (exp -0.1%; prev -0.1%)

- CPI EU Harmonised (Y/Y) Apr F: 1.4% (exp 1.4%; prev 1.4%) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 16 mei 2018

Update 08:00 uur: Heijmans

Goedemorgen, hier zijn de Q1-cijfers van Heijmans:

Update 08:00 uur: Adviezen

Goedemorgen, hier zijn de analistenadviezen voor vandaag:

ABN Amro: naar hold van buy en naar €26,50 van €27,50 - ING

Wereldhave: naar reduce van hold en naar €30 van €44 - HSBC

Euronext: naar €62 van €60 - KBW

(NB)