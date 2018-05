Teun legt u shorten écht uit

Dit zijn we allemaal wel eens in een boze droom tegengekomen, toch? Daar sta je dan in je beste pak voor het hekje bij de grote, boze AFM. Of je even €2 miljoen wil aftikken, omdat je... Niet dus. Teun Teeuwisse komt met de schrik vrij? Donderdag is er nog uitspraak in de ruzie tussen hem en Kempen.

Imtech, BAM en Arcadis: het zijn de drie aandelen waarmee Teun de bekendste en voor anderen weer de beruchtste analist van Nederland is geworden. Eerst namens ABN Amro, vervolgens Kempen en nu werkt hij voor zichzelf. En op 1 juni geeft hij een presentatie in de Amsterdamse RAI op de IEX Beleggersdag.

Niet alleen is Teun een originele (forensische?) analist, waar u zelfs in een half uurtje nog veel van kan leren, hij zit ook vol anekdotes. Ooit deed IEX een broodje met hem en wij hebben toen met open mond geluisterd hoe hij op het spoor van de Imtech-bende kwam. Wij hopen voor u dat hij dit ook op 1 juni vertelt.

Imtech, dat is de naam waarmee hij bekend, beroemd en berucht werd. Het is nog altijd het beste short-advies dit decennium op het Damrak. Even snel: eind 2012 zag Teun dat er gaten in de cijfers zaten en zette deze beursparel op sell en een koersdoel van €14, terwijl de koers toen ongeveer €21 deed.

Die koers stortte vanaf de jaarcijfers twee maanden later in en de rest is historie. Let wel, ook Teun had toen nog niet door dat er sprake was van keiharde fraude, zoals latere topman Gerard van de Aast het zelf noemde. Hoe ongewoon dit advies echter was, blijkt uit dat de analist er de bijnaam Dirty Teun aan overhield.

BAM en Arcadis

Zoals bij iedereen, geldt you win some, you lose some ook voor Teun. In 2014 gaf hij ook een keiharde sell voor BAM af. De koers kelderde daarop en... dat bleek achteraf een joekel van een bodembel. Het is niet vergeten, want op het BAM forum was er al #ophef en #schande dat Teun op de IEX Beleggersdag is.

Even de grafiek iets teruggespoeld. De rode pijl is de dag van het advies.

En toen werd het 2015, werkte Teun intussen bij Kempen en stuurde Arcadis per ongeluk cijfers naar de analisten. Wat er precies is gebeurd, weten misschien alleen Teun en Kempen. De analist zou (ongeschreven) wetten hebben overtreden en dat kostte hem zijn kop bij Kempen. Vandaag dus meer nieuws.

Goed, dat is het verleden, tegenwoordig werkt Teun voor zichzelf (TT Equity Research) als zeg maar short-analist. Want daar valt natuurlijk op de beurs in korte tijd het meeste aan te verdienen. De kunst is om het liefst bij een beursparel onrechtmatigheden, gaten in de cijfers of zelfs fraude te ontdekken.

Imtech is daar een voorbeeld van, maar denk dit jaar aan Steinhoff. Hedge funds zijn bereid enorme bedragen te betalen als ze zulke rapporten exclusief hebben. Het is alleen niet gemakkelijk. Zeker fraude is bijna niet te spotten. Denk aan Ahold en Shell jaren geleden: die kwamen er zelf mee naar buiten.

Teuns keukengeheimen

Kortom, je kan als shortsell-analist heel veel geld verdienen met één goed rapport waar de markt miljoenen en zelfs miljarden aan kan verdienen. De keerzijde is dat als je niks vindt, je ook geen inkomsten hebt. Om maar te zwijgen als de koers de andere kant uitgaat en je short-klanten worden geroosterd.

Enfin, wij zijn bij IEX heel benieuwd naar wat Teun allemaal over zeg maar the short-side of the stockmarket gaat vertellen. Als u dat ook bent, zorg dat u er bij bent op 1 juni in de Amsterdamse RAI. IEX Premium-leden kunnen gratis naar binnen. Zo niet, dan kunt u bijna gratis naar binnen. Uw kaarten bestelt u hier.

Tot dan. Oh ja, nog één ding. Als u een pesthekel hebt aan shorters, moet u maar denken dat een short-positie een uitgestelde long is. Eéns moet er worden teruggekocht :-)