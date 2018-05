TA: Beurs in vervoering

De Nederlandse beurs is de afgelopen dagen per saldo niet veel opgeschoten. We zien daarom geen verandering in het technische beeld en handhaven onze positieve visie.

Vandaag bespreken we enkele aandelen die op hun eigen manier actief zijn met vervoer.

AEX-index

Eerst nog even kort het technische beeld van de Amsterdamse beurs. De AEX index ligt al een aantal dagen stil en lijkt te wachten op nieuwe impulsen.

Ondanks dat de euro de afgelopen dagen weer wat terrein heeft terug gewonnen ten opzichte van de dollar, is een correctie op de AEX uitgebleven.

De AEX-index is nog altijd op weg richting de weerstand van 572,84 punten. Zolang het patroon van hogere toppen en bodems kan worden voortgezet, handhaven we onze positieve visie.

De rsi-indicator in de onderstaande grafiek lijkt weer een hogere top te vormen, waarmee de kracht van de trend nogmaals wordt bevestigd. Dit is een positief signaal.

Vervoer

Air France-KLM, dat zich bezighoudt met het vervoer van mensen en vracht, ligt de laatste tijd onder druk. De koers is de afgelopen maanden dan ook flink teruggevallen.

Maar de Nederlandse beurs kent nog meer bedrijven die zich bezighouden met verschillende typen van vervoer. We bespreken de technische plaatjes van een aantal van deze bedrijven.

Wat opvalt is dat niet alleen het vervoer door de lucht een zwakke periode doormaakt.

Air France-KLM

Air France-KLM is na het verlaten van de stijgende trend eind 2017 begin dit jaar ook onder de steun van de laatste koersbodem gezakt. Hierna is een flink verkoopgolf op gang gekomen en werd de koers fors lager gezet.

Het aandeel heeft binnen de dalende trend de steun van 6,88 euro (gevormd op 29 maart 2017) bereikt.

De dalende trend krijgt pas een nieuwe impuls indien deze laatste bodem neerwaarts wordt gebroken. In dat geval mag men verdere koersdalingen niet meer uitsluiten.

De opleving van de afgelopen dagen doet vooralsnog niets af aan het zwakke technische beeld. We handhaven daarom ook onze negatieve visie op dit aandeel.

PostNL

Ook PostNL staat al langere tijd onder druk. PostNL, dat zich bezig houdt met het vervoer van post en pakketten, heeft sinds eind 2016 een patroon van lagere toppen en bodems laten zien.

Ondanks soms forse oplevingen is de trend per saldo neerwaarts gericht.

Ook PostNL heeft echter de steunzone bereikt. Tussen 2,81 en 2,95 euro liggen meerdere oude bodems die voor steun kunnen zorgen. Vanaf het huidige niveau kan in de komende weken daarom een herstel gaan optreden.

Zowel de 200-dagenlijn als de BOB-indicator, die het koersverloop van PostNL vergelijkt met dat van de AEX-index, zijn neerwaarts gericht en wijzen daarmee op de zwakke technische conditie.

Een eventuele opleving is daarom voorlopig alleen interessant voor speculanten en niet voor defensieve lange-termijnbeleggers.

Takeaway.com

De bezorgservice Takeaway.com, actief in het vervoer van maaltijden, weet even niet meer te overtuigen.

Het aandeel heeft sinds de beursintroductie eind 2016 een mooie stijgende trend laten zien. Hogere toppen en bodems wezen op aanhoudende vraag.

De correctie in maart heeft echter een einde gemaakt aan deze reeks en het technische beeld flink verzwakt. Takeaway.com is uit de stijgende trend en onder de steun van de laatste koersbodem gezakt.

Hierdoor is er ruimte vrijgekomen voor een diepere correctie.

De opleving van de afgelopen weken lijkt een lagere koerstop op te gaan leveren, wat de technische verzwakkingen zal bevestigen.

Een doorbraak onder de steun van 41,00 euro zal ruimte vrijmaken voor een daling richting 35,51 euro of lager.

Flow Traders

Tot slot kijken we nog even naar het technische beeld van het aandeel Flow Traders, dat bekend is van het digitale vervoer van geld (voornamelijk naar de eigen rekening).

Flow Traders heeft begin dit jaar een zeer sterke opleving laten zien. Vooral de toegenomen volatiliteit op de beurzen zorgde voor een hogere winst van de marketmaker.

Eind april werd echter een correctie ingezet en is de stijgende fase van het aandeel afgebroken. De terugval onder de oude toppen van eind 2016 en begin 2017 heeft de recente verbeteringen geneutraliseerd en ruimte vrijgemaakt voor een grotere correctie.

Flow Traders zal rond het 200-daags gemiddelde (rode lijn) waarschijnlijk steun kunnen vinden.

Als de koers echter ook hier onder zakt, kan een terugval richting de bodem van eind vorig jaar niet worden uitgesloten.

Voorlopig overtuigt het technische beeld niet en adviseren we beleggers dit aandeel even te mijden.