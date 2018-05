ArcelorMittal investeert verder

De staalgigant profiteerde van hogere staalprijzen en meer vraag naar staal vanuit Europa en Noord-Amerika. De omzet kwam vergeleken met een jaar geleden 19% hoger uit. Toch zijn er nog een paar hete hangijzers.

Het bruto bedrijfsresultaat, voor afschrijvingen en amortisaties (ebitda) kwam uit op $2,5 miljard, een behoorlijke meevaller ten opzichte van de gemiddelde verwachting van analisten ($2,3 miljard). Vergeleken met vorig jaar kwam de ebitda 12,5% hoger uit.

De volumes liepen licht op (+1,4%) maar het was vooral de staalprijs die het 'm deed: 18,2% hoger. De nettowinst bedroeg daarmee uiteindelijk $1,19 miljard, omgerekend per aandeel $1,17.

Nettoschuld

ArcelorMittal keert inmiddels weer dividend uit ($0,10) en is van plan, wanneer de nettoschuld onder de $6 miljard komt, meer geld naar aandeelhouders terug te sluizen. Waarschijnlijk in de vorm van inkoop van eigen aandelen.

Zover is het nog (lang) niet want de nettoschuld liep juist weer wat op. Verhoging van het werkkapitaal, aanstaande investeringen in de overgenomen Italiaanse staalfabriek Ilva en de bouw van een nieuwe fabriek in Mexico zorgen er voor dat het radicaal afbouwen van de schuld voorlopig eerder een wens dan een realiteit is.

Daarnaast is Mittal ook nog bezig om in India een staalfabriek over te nemen (Essar Steel). Er is het concern veel aan gelegen om in het thuisland van de oprichter weer voldoende voet aan de grond te krijgen.

Anti-dumping maatregelen

Hoewel de staalgigant al jaren klaagt over de dumpingpraktijken van de Chinezen, en het de EU ook zover gekregen heeft al behoorlijke importheffingen in te voeren, staat het wat ambivalent tegenover de huidige stand-off tussen de verschillende economische grootmachten.

Enerzijds kan Mittal profiteren van de door Trump ingevoerde tarieven omdat het ca. 30% van de omzet daadwerkelijk in de VS en Mexico produceert. Anderzijds loopt het gevaar dat de Chinezen opnieuw meer staal richting Europa gaan exporteren, wat hier de prijzen verder onder druk zet.

Een groter gevaar is dat door een eventuele handelsoorlog de wereldwijde economie versneld in een recessie terechtkomt. Dat zou een abrupt einde betekenen aan de huidige hoogconjunctuur met alle gevolgen van dien.

Staalmarkt oogt gezonder

De situatie op de staalmarkt oogt op dit moment echter gezond. Volgens analisten van JP Morgan zullen Europese staalprijzen in 2018 gemiddeld 0-20% stijgen. Doordat ArcelorMittal voor circa een derde exposure heeft naar de Amerikaanse staalmarkt, via fabrieken in Amerika en Mexico, zullen de tariefverhogingen Mittal enerzijds in de kaart spelen.

Anderzijds is het afwachten hoe de prijzen van Europees staal straks gaan reageren op eventuele tariefsverhogingen vanuit de VS. Mittal zelf is overigens voor de komende periode ook optimistisch gestemd, getuige onderstaande afbeelding uit een presentatie begin April.

De meeste afzetgebieden vertonen groei dit jaar terwijl de PMI zoals Mittal dat uitrekent zich nog steeds op prettige hoogte bevindt.

Natuurlijk, de aard van het beestje is meer dan cyclisch, en qua renteverwachtingen mag aangenomen worden dat het einde van de huidige economische cyclus nadert, maar tegelijkertijd ziet men dat de huidige vraag gezond en stijgend is.

Schuldafbouw of verder investeren?

Voorlopig genieten staalbedrijven dus van de steviger prijzen, waardoor cashflows aanzwellen en een stuk buikvet gekweekt kan worden, dan wel schulden kunnen worden afgebouwd. Mittal wil de schuld afbouwen maar heeft het afgelopen kwartaal juist weer wat meer hooi op haar vork genomen. De nettoschuld steeg van $10,1 naar $11,1 miljard.

De looptijd van de gemiddelde leningen zijn wel verlengd van 2,6 (in 2008) naar 4,6 jaar nu, ook dat is een verbetering. Daarnaast is de afhankelijkheid van banken veel minder geworden: in 2008 werd 75% van het vreemde vermogen van banken, nu nog 10%. Dat geeft meer lucht wanneer het onverhoopt weer minder mocht gaan.

Capex omhoog

De kapitaalinvesteringen lopen hard op dit jaar: de capex gaat omhoog van €2,8 naar €3,8 miljard. Dat komt onder andere door de investeringen in de Italiaanse staalfabriek Ilva die Mittal overnam. Daarnaast wordt flink geinvesteerd in de Mexicaanse fabriek, liefst $1 miljard.

Vorig jaar oktober wees de Mexicaanse regering vijf gebieden als "speciale economische zones" aan in Zuid-Mexico en toevalligerwijs zat daar ook, in Zuid-Mexico, de haven van Lazaro Cardenas bij. U ziet dat op de landkaart linksonder, daar staat de hoofdfabriek van ArcelorMittal in Mexico.

Mooie reden dus voor een extra investering om de volle productiecapaciteit van deze fabriek te benutten. De afzet moet omhoog van 4 miljoen ton naar 5,3 miljoen ton en de bouw van de nieuwe fabriek zou in 2019 af moeten zijn.

Anti-dumping

Komen we als laatste bij het heetste hangijzer, de anti-dumping maatregelen. Hoe gaat dat Mittal nou raken, linksom of rechtsom? Het beste is hier Mittal zelf over aan het woord te laten. In de presentatie van begin april somt Mittal alle maatregelen nog eens op:

Klik voor groot, als u alles tot in de puntjes wilt weten. Het belangrijke besluit dat Trump nu een maand uitgesteld heeft zal uiteindelijk, aldus Mittal, tot gevolg hebben dat de binnenlandse capaciteitsbenutting van de staalfabrieken omhoog gaat van 73% naar 80%.

De Amerikanen zijn nog in gesprek met een aantal landen. Een voorbeeld van een uitzondering is die voor Zuid-Korea. Dat krijgt geen tariefsverhogingen, maar heeft wel moeten beloven 30% minder te exporteren naar de VS.

Mittal zit overal

Mittal zit als één van de weinige staalmagnaten in verschillende economische zones en kan daar straks zijn voordeel mee doen. Trump vindt het fantastisch hoe de wereld toekijkt welke beslissing hij neemt en geniet met volle teugen van zijn aanstaande Nobelprijs voor de Vrede, als hij de Korea's op één lijn krijgt.

Toen hij de scepter van Obama overnam zei Obama dat zijn moeilijkste dossier dat van de Korea's was. De staalprijzen doen het in ieder geval goed op dit moment. De vraag is sterk, maar de échte vraag is natuurlijk of Trump zijn hand niet gaat overspelen.