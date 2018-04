Vooruitblik: Apple, Tesla en Snap

Deze week weer een aantal leuke technamen die met Q1-cijfers doorkomen. Nu is het interessant om te kijken wat voor bewegingen de optiemarkt verwacht van de cijfers. Dit doen we door te kijken naar wat een straddle (koop een put en koop een call met dezelfde strike) kost.

Hieraan kunnen we aflezen wat voor beweging de optiemarkt in heeft geprijsd en dat kunnen we dan afzetten tegen historische koersreacties. Op basis van deze dat kan en mag u zelf vervolgens de conclusies trekken.

Apple

Apple is morgenavond 22:30 uur aan de beurt. Er is al veel ellende ingeprijsd bij het concern, zo is bekend dat de verkopen van de iPhone X, het vlaggenschipmodel van Apple, zeer gaat tegenvallen. Dus die klap is waarschijnlijk al ingeprijsd. Nu kunnen er natuurlijk nog meer tegenvallers zijn wat de koers lager zet na de cijfers.

Een straddle op Apple die vrijdag aanstaande expireert kostte bij het slot vrijdag $8,18 en dat impliceert een beweging van 5,0%.

Apple beweegt vrijwel altijd harder dan die 5,0% die is ingeprijsd in de optiemarkt. Wel verwachten analisten een winst per aandeel die 78% hoger ligt dan in Q1 2016.



Snap

Dan is Snap morgenavond ook aan zet. De vorige keer volgde een enorme shortsqueeze na de cijferrapportage. De vraag is of dat weer zou kunnen gebeuren. Nu is de short interest wel iets lager dan de vorige keer, maar met 7,46% van de uitstaande aandelen is dit cijfer ook zeker niet laag te noemen. Reuters heeft een short squeeze indicator: daarin heeft Snap een score van 94. De hoogst mogelijke score is 100.

Een korte blik op de optiemarkt laat zien dat opties loeiduur zijn, maar de vraag is hoe duur?

De straddle met strike $14 kost bij elkaar $2,13 en dat impliceert een beweging van 14,9%

De straddle met strike $14,50 kost bij elkaar $2,19 en dat impliceert een beweging van 15,3%

Hoe verhoudt dat zich tot de historische bewegingen? Laten we het er op houden dat de enige keer dat een straddle op Snap echt lekker uit de verf kwam de vorige rapportage was.



Tesla

Woensdag nabeurs is het Teslatijd. Bij Tesla draait alles om de productie van de Model 3, de cashflow en vooral de cashburn. De short interest is de laatste weken behoorlijk opgelopen. Elon Musk heeft van alles beloofd en moet de beloftes dus ook waar gaan maken. De 295 straddle kost 23,78 en dat impliceert een beweging van 8,0%.

Dat is zeker een beweging die bij Tesla vaker voorkomt. Het wil echter ook wel eens voorkomen dat de koers bijna niets doet na de cijfers, maar vervolgens enorm hard beweegt op totaal ander nieuws. Toch wordt dit kwartaal een beetje alles of niets.

Vanwege de cashburn komt de solvabiliteit eind van het jaar in gevaar, tenzij Tesla ineens bakken met geld gaat verdienen of opnieuw met de pet rond gaat. Iets waarvan Musk heeft gezegd dat dat niet nodig is. We gaan het zien.