Liveblog: Altice en Flow Traders

Update 11:50 uur: Altice

De Europese Commissie geeft Altice een boete:

#Altice krijgt een boete van €124.5 mln van de Europese Commissie. Dat kan er ook nog wel bij...https://t.co/SHlcCNQNx5 — Jauke de Jong (@JAdeJong12) 24 april 2018

Update 10:40 uur: Accell

Intussen bij Accell.

Stranglehold bij aandelen #Accell: Faites vos jeux. pic.twitter.com/GczHIXVKHJ — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 24 april 2018

Update 10:20 uur: Randstad

Corné heeft met een aantal analisten gesproken die de conference call van Randstad hebben gevolgd:

Wat ik van analisten hoor die conference call van Randstad hebben geluisterd is dat er veel excuses waren, griep in Nl en Dtl, moelijke vergeliking met 2017, Monster (weer verlies). En dat mgt daar slecht op reageerde. Vooral nieuwe CFO schijnt zwakke indruk te hebben gemaakt. — Corne van Zeijl (@beursanalist) 24 april 2018

Update 09:50 uur: Rusal

Intussen bij dit Russische aandeel:

Wow.. Rusal +44%



Aluminium is tumbling pic.twitter.com/QHaltwmNAC — Russian Market (@russian_market) 24 april 2018

Update 09:20 uur: AEX versus de rest

AEX wel in de plus, de cijferende aandelen hard omlaag:

Update 08:50 uur: Galapagos

Galapagos komt vlak voor beursopening door met een nieuwtje:

Update 08:15 uur: Flow Traders

Corné over Flow Traders:

Nettowinst van Flow Traders 341% (wow) gestegen. Maar belangrijker ligt 10% boven consensus. Bedrijfsresultaat 634% beter en 21% boven verwachting. Vooral US (altijd moeilijk) was een meevaller. — Corne van Zeijl (@beursanalist) 24 april 2018

Update 08:10 uur: Google

Intussen bij Google:

Huge: Google (via YouTube) is the first platform to finally release a detailed transparency report on content takedowns based on content guideline violations. A key step toward more accountability around content moderation. https://t.co/QBXYFomFsb — Kevin Bankston (@KevinBankston) 23 april 2018

Update 08:10 uur: PSA

Zou PSA Opel wel weer op de rit kunnen krijgen? GM lukte het niet.

PSA sales jump 42 percent on Opel-Vauxhall acquisition https://t.co/MJC5Ormomx — Reuters Business (@ReutersBiz) 24 april 2018

Update 08:10 uur: Olie

Tanken wordt weer duurder:

Good #oil price morning! #Brent oil is back above USD 75 for the first time since November 2014. pic.twitter.com/E7qrJdWwIM — jeroen blokland (@jsblokland) 24 april 2018

Update 08:10 uur: AkzoNobel

Corné over de cijfers van AkzoNobel:

1 klein cijfer om AKZO kwartaal resultaat weer te geven. Men verdiende 0.35 per aandeel. Dat is 17% lager dan de verwachte 0.42 . Waarbij analisten al rekening hielden met lagere dollar en hogere grondstofkosten. Zo op @BNR — Corne van Zeijl (@beursanalist) 24 april 2018

Update 07:50 uur: Randstad

De Q1-cijfers van Randstad zijn uit. Redelijk is het woord wat we zoeken. Paar plusjes, paar minnetjes, maar per saldo niet verkeerd.

Update 07:50 uur: AkzoNobel

De Q1-cijfers van AkzoNobel zijn er ook nog, die lijken wat minder:

Update 07:50 uur: Flow Traders

Een recordkwartaal voor Flow Traders dit eerste kwartaal:

Update 07:50 uur: Adviezen

Goedemorgen, hier zijn de analistenadviezen voor vandaag: