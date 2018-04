Liveblog: 3% rente

Update 16:45 uur: Yield curve

Ik was gewoon benieuwd hoe dit nu zit en Ben Leppers zijn uitleg is duidelijk:

.@bleppers mag ik een domme vraag stellen? Waarom zou men een 30 jaars lening boven een tienjaars lening kiezen voor slechts 20 basispunten meer rente. pic.twitter.com/n1DbAetW5f — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 24 april 2018

Het antwoord van Ben:

ook als je risico pariteit portfolio wilt maar geen leverage hou je met 30 jaars obligatie meer ruimte over voor (hoger renderende) aandelen dan als je 10 jaars obligaties gebruikt. — Ben Leppers (@bleppers) 24 april 2018

Update 16:30 uur: NIBC

De Tweede Kamer stelde vragen over de bonussen bij NIBC. Het antwoord van de minister. Laten we deze regel er uit vissen. Waarvan akte:

Retentievergoedingen zijn derhalve juridisch mogelijk. Tegelijkertijd vind ik niet, dat alles wat juridisch kan ook nodig of wenselijk is. Het is aan de raad van commissarissen van NIBC om zich daarover te verantwoorden.

Kamerbrief beantwoording vragen over aanblijfbonussen van bankiers bij de beursgang van NIBC https://t.co/f9HWl9N2kg — Financien (@Financien) 24 april 2018

Update 16:00 uur: Macro's VS

De verkopen van nieuwe woningen in de VS zijn hoger dan verwacht:

US New Home Sales Mar: 694K (est 630K; prev R 667K)

- New Home Sales (M/M) Mar: 4.0% (est 1.9%; prev R 3.6%) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 24 april 2018

Het Amerikaanse consumentenvertrouwen is ook hoger dan verwacht:

US Conference Board Consumer Confidence Apr: 128.7 (est 126.0; prev R 127.0) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 24 april 2018

Update 15:45 uur: Rente VS

De Amerikaanse tienjaarsrente voor het eerst sinds januari 2014 boven 3%:

De Amerikaanse tienjaarsrente voor het eerst sinds 2014 boven 3% pic.twitter.com/NuAhtVOtLR — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 24 april 2018

*TREASURY 10-YEAR YIELD RISES TO 3% FOR FIRST TIME SINCE 2014 https://t.co/V3br3819fe pic.twitter.com/Z3Ce6kL1bo — Bloomberg Markets (@markets) 24 april 2018

Update 15:30 uur: Google

Prachtig:

This is everything you need to know about Alphabet (Google). All on one massive visual:



- They now have 85,000 employees

- They generated Q1 revenue of $31 billion

- Paid clicks growth YoY 55%

- Cost per click YoY -18%https://t.co/P96iAfznLR pic.twitter.com/fbNtrYZXGA — StockTwits (@StockTwits) 24 april 2018

Update 15:20 uur: Yield curve

Interessant:

Update 15:00 uur: S&P Case Shiller

De S&P Case Shiller huizenprijzenindex is hoger dan verwacht:

US S&P/Case-Shiller Composite-20 (Y/Y) Feb: 6.80% (est 6.35%; prev R 6.43%) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 24 april 2018

Update 14:00 uur: Muziek

Het is wel zo:

For years, the global music industry cursed the internet, filed lawsuits, sued startups! Now its found a silver bullet in streaming!



- Music piracy down 50%

- 8% industry gwth

- 43% rev share via streaming

- Playlists more imp than albums

- 1st "streaming only" artist won Grammy https://t.co/CDbnaMeywD — Amit Ranjan (@amitranjan) 24 april 2018

Update 14:00 uur: Coca Cola

Coca Cola presenteert Q1-cijfers:

Update 14:00 uur: 3M

De Q1-cijfers van 3M zijn uit en vrijwel in geheel volgens verwachting:

$MMM 3M Q1 18 Earnings Results:

- Adj EPS: $2.50 (Estimate $2.50)

- Revenue: $8.3B (Estimate $8.21B) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 24 april 2018

Update 14:00 uur: Lockheed Martin

Lockheed Martin is door met de Q1-cijfers en die zijn beter dan verwacht:

$LMT Lockheed Martin Q1 18 Earnings Results:

- EPS: $4.02 (Estimate $3.35B)

- Revenue: $11.6B (Estimate $11.24B) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 24 april 2018

Update 14:00 uur: Caterpillar

Q1-cijfers Caterpillar zijn er en die zijn beter dan verwacht:

$CAT Caterpillar Q1 18 Earnings Results:

- Adj EPS: $2.82 (Estimate $2.11)

- Revenue: $12.9B (Estimate $12.04B) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 24 april 2018

Update 14:00 uur: AVA Arcadis

De AVA van Arcadis is begonnen en Roland Visser doet verslag vanaf daar:

Update 13:20 uur: Verizon

Verizon presenteert Q1-cijfers en die zijn beter dan verwacht:

$VZ Verizon Q1 18 Earnings Results:

- Adj EPS: $1.17 (Estimate $1.11)

- Op. Revenue: $31.8B (Estimate $31.28B) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 24 april 2018

Update 12:40 uur: WSJ

Zo staan de Amerikaanse collega's op:

Take an early look at the front page of The Wall Street Journalhttps://t.co/5xQPDPcm8q pic.twitter.com/xROyHMdYRh — The Wall Street Journal (@WSJ) 24 april 2018

Update 12:40 uur: Wessanen

Wessanen ineens opgekocht de laatste dagen. Let u wel een beetje op de waardering, want met 34,5 keer de huidige winst is het aandeel nog duurder dan ASML (29 keer de huidige winst).

#Wessanen ligt de laatste drie handelsdagen ook erg sterk pic.twitter.com/BSdvOMvZI9 — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 24 april 2018

Avantium is heel speculatief, maar wel een opvallende stijger

Laatste twee dagen is #Avantium ook weer in trek (+8% nu) pic.twitter.com/wq1MGz04qR — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 24 april 2018

Update 11:50 uur: Altice

De Europese Commissie geeft Altice een boete:

#Altice krijgt een boete van €124.5 mln van de Europese Commissie. Dat kan er ook nog wel bij...https://t.co/SHlcCNQNx5 — Jauke de Jong (@JAdeJong12) 24 april 2018

Update 10:40 uur: Accell

Intussen bij Accell.

Stranglehold bij aandelen #Accell: Faites vos jeux. pic.twitter.com/GczHIXVKHJ — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 24 april 2018

Update 10:20 uur: Randstad

Corné heeft met een aantal analisten gesproken die de conference call van Randstad hebben gevolgd:

Wat ik van analisten hoor die conference call van Randstad hebben geluisterd is dat er veel excuses waren, griep in Nl en Dtl, moelijke vergeliking met 2017, Monster (weer verlies). En dat mgt daar slecht op reageerde. Vooral nieuwe CFO schijnt zwakke indruk te hebben gemaakt. — Corne van Zeijl (@beursanalist) 24 april 2018

Update 09:50 uur: Rusal

Intussen bij dit Russische aandeel:

Wow.. Rusal +44%



Aluminium is tumbling pic.twitter.com/QHaltwmNAC — Russian Market (@russian_market) 24 april 2018

Update 09:20 uur: AEX versus de rest

AEX wel in de plus, de cijferende aandelen hard omlaag:

Update 08:50 uur: Galapagos

Galapagos komt vlak voor beursopening door met een nieuwtje:

Update 08:15 uur: Flow Traders

Corné over Flow Traders:

Nettowinst van Flow Traders 341% (wow) gestegen. Maar belangrijker ligt 10% boven consensus. Bedrijfsresultaat 634% beter en 21% boven verwachting. Vooral US (altijd moeilijk) was een meevaller. — Corne van Zeijl (@beursanalist) 24 april 2018

Update 08:10 uur: Google

Intussen bij Google:

Huge: Google (via YouTube) is the first platform to finally release a detailed transparency report on content takedowns based on content guideline violations. A key step toward more accountability around content moderation. https://t.co/QBXYFomFsb — Kevin Bankston (@KevinBankston) 23 april 2018

Update 08:10 uur: PSA

Zou PSA Opel wel weer op de rit kunnen krijgen? GM lukte het niet.

PSA sales jump 42 percent on Opel-Vauxhall acquisition https://t.co/MJC5Ormomx — Reuters Business (@ReutersBiz) 24 april 2018

Update 08:10 uur: Olie

Tanken wordt weer duurder:

Good #oil price morning! #Brent oil is back above USD 75 for the first time since November 2014. pic.twitter.com/E7qrJdWwIM — jeroen blokland (@jsblokland) 24 april 2018

Update 08:10 uur: AkzoNobel

Corné over de cijfers van AkzoNobel:

1 klein cijfer om AKZO kwartaal resultaat weer te geven. Men verdiende 0.35 per aandeel. Dat is 17% lager dan de verwachte 0.42 . Waarbij analisten al rekening hielden met lagere dollar en hogere grondstofkosten. Zo op @BNR — Corne van Zeijl (@beursanalist) 24 april 2018

Update 07:50 uur: Randstad

De Q1-cijfers van Randstad zijn uit. Redelijk is het woord wat we zoeken. Paar plusjes, paar minnetjes, maar per saldo niet verkeerd.

Update 07:50 uur: AkzoNobel

De Q1-cijfers van AkzoNobel zijn er ook nog, die lijken wat minder:

Update 07:50 uur: Flow Traders

Een recordkwartaal voor Flow Traders dit eerste kwartaal:

Update 07:50 uur: Adviezen

Goedemorgen, hier zijn de analistenadviezen voor vandaag: