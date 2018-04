Europese indices blijven vooralsnog dicht bij huis. De euro zakt weg en prijzen van grondstoffen zakken ook licht. Rentes op staatsobligaties stijgen wel weer, ofwel obligaties worden verkocht.

Dat is alleen niet echt aan de beurskoersen af te lezen. Het geld moet toch ergens heen zouden we zeggen...

Verder kwamen Philips, Basic-Fit en Binck door met Q1-cijfers. Nico, Martin en Paul kwamen voorbeurs weer door met hun analyses:

Amerikaanse rente loopt opnieuw op:

Leg het mij maar uit...

The spread between the 30 year #treasury and the 10 year bench mark is now under 20 basis points.



?? only 19 basis points for 20 YEARS of extra risk, #inflation risk.



?? who believes that interest rates can stay ~ 3% for 30 years? pic.twitter.com/J6rJ6Qg6x9