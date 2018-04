Liveblog: Binck en Philips

Update 09:00 uur: Frankrijk

De eerste schattingen voor de Franse inkoopmanagersindices zijn uit:

French Markit Manufacturing PMI Apr: 53.4 (est 53.50 prev 53.70) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 23 april 2018

French Markit Services PMI Apr: 57.4 (est 56.50 prev 56.90) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 23 april 2018

Update 08:25 uur: China

Intussen op de beurs van China...

Chinese stocks are down again! #Shanghai Composite Index very close to 3000 level, believed to be a barrier the Chinese government does not want to see broken. #China pic.twitter.com/iZROpca7PK — jeroen blokland (@jsblokland) 23 april 2018

Update 08:15 uur: Arcadis

De CEO van Arcadis zit zometeen live bij BNR om het te hebben over...

Om 10u weer een verse @BNRZaken met #Arcadis-ceo Peter Oosterveer over de jongste cijfers, belangenbehartiger voor grote beleggers Eumedion over ava #ING en het economenpanel met @martinvisser, @_basjacobs en @SBrakman. — Annette van Soest (@annettevansoest) 23 april 2018

Update 08:00 uur: KBC over cijferende fondsen

Tom Simonts van KBC over de Q1-cijfers van Basic Fit:

Kwartaalcijfers #BasicFit: aantal leden +24 j/j tot 1,65m duwen omzet 20% hoger j/j tot €92,6. Aantal clubs +12 in Q1 tot 533 en dus blijft het doel om 100 clubs te openen tegen einde 2018 behouden. Blijft een heel erg fijn bizz model pic.twitter.com/vOEPwTAuWE — Tom Simonts (@TSimonts) 23 april 2018

Hier is Tom nogmaal met de opinie over Binck:

Net zoals alle brokers start ook #BinckBank sterk in 2018: Aantal transacties +27% q/q en +29% j/j. Recordcijfers in It en BE duwen de winst per aandeel naar €0.13. De cost/income ratio blijft met 71% wel hoog, AuM -12% j/j tot €902m en IFRS9 verkleint eigen vermogen met €1,9m pic.twitter.com/tdTf7w0Xyx — Tom Simonts (@TSimonts) 23 april 2018

Update 08:00 uur: UBS

UBS presenteert Q1-cijfers en die zijn prima in orde:

UBS's 1Q profit before tax up 19% YoY to CHF 1.5bn. Read our news release at https://t.co/Ro1rr90Reb pic.twitter.com/W760u5ZiPa — UBS (@UBS) 23 april 2018

Het had ook een scene uit The Godfather kunnen zijn :-)

Growth in the U.S. and Asia has helped UBS in the first quarter, CEO Sergio Ermotti says https://t.co/2Mj5BrJKcs pic.twitter.com/95qaa9yH5W — Bloomberg TV (@BloombergTV) 23 april 2018

Update 08:00 uur: Basic Fit

De Q1-cijfers van Basic Fit zijn uit:

Q1-cijfers van #BasicFit zijn uit en hieronder de highlights uit het persbericht: https://t.co/nejwjLV01M pic.twitter.com/15Lmr7TkN3 — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 23 april 2018

Update 08:00 uur: Philips

De Q1-cijfers van Philips zijn uit:

De Q1-cijfers van #Philips zijn uit en hier de tabel uit het persbericht:https://t.co/iUWdqMwR84 pic.twitter.com/u7QatbhIOl — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 23 april 2018

Update 08:00 uur: Binck

Binck presenteert Q1-cijfers hieronder:

BinckBank start 2018 met sterk Q1 resultaat. Lees onze Trading update over het eerste kwartaal: https://t.co/bY6Gd7NHYg — BinckBank (@BinckBank) 23 april 2018

Update 07:50 uur: Adviezen

Goedemorgen, hier zijn de analistenadviezen voor vandaag: