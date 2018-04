Liveblog: Arcadis, Tom2 & Fugro

Update 16:10 uur: Beertjes

Ahhh, wat lief:

If you're having a bad day, here's some bear cubs trying to get in a hammock. pic.twitter.com/fJOGK4sFrG — Paul Bronks (@BoringEnormous) 16 april 2018

Update 14:40 uur: Philly Fed

De Philly Fed index is hoger dan verwacht:

US Philly Fed Business Outlook Apr: 23.2 (est 21.0; prev 22.3) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 19 april 2018

Update 14:40 uur: Jobless claims

De Amerikaanse jobless claims zijn uit en iets boven de verwachting:

US Initial Jobless Claims (W/W) Apr-14: 232K (est 230K; prev 233K)

- Continuing Claims (W/W) Apr- 7: 1863K (est 1845K; prev R 1878K) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 19 april 2018

Update 14:20 uur: Boskalis

Deze doet vandaag niet mee...

Oh, horen we daar iemand craprally roepen? Nou, #Boskalis doet anders niet mee... pic.twitter.com/PKN7gIkFJj — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 19 april 2018

Update 14:20 uur: Accell

Kijk eens wie er ook aan een flink herstel bezig is. Met dit weer koopt iedereen een fiets natuurlijk. Accell dit jaar in de Bolletjestrui:

Update 14:20 uur: Aperam

Aperam is ook een opvallende stijger de laatste tijd:

#Aperam zet een mooie V neer in de grafiek en gaat net zo hard omhoog als het eerder omlaag kwam... pic.twitter.com/vdA7RPjvN6 — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 19 april 2018

Update 14:20 uur: TomTom

TomTom speert er vandaag dan ineens vandoor zonder nieuws of aanleiding. Heel opmerkelijk:

#TomTom loopt overigens ook weer stevig op +5% al. Gaat de high na de Q1-cijfers vandaag nog worden uitgenomen? pic.twitter.com/gVnvpyvAO4 — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 19 april 2018

Update 14:00 uur: Fugro

Wat zou de trigger zijn voor de stijging van Fugro. Olieprijzen, sectorgenoot Schlumberger, dat rond deze prijzen de grote oliemaatschappijen weer aan investeren gaan denken of...?

Zou het mensen ineens opvallen dat #Fugro (+3,4% zonder nieuws) zo achterbleef op de olieprijzen? pic.twitter.com/8TY9yQPZBs — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 19 april 2018

Of is het omdat grote peer #Schlumberger gisteren uitbrak en morgen Q1-cijfers heeft. Allebei kan en mag ook. #Fugro #AEX #Olie pic.twitter.com/5sspfW8DTa — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 19 april 2018

Update 13:50 uur: GE

Humor om te lachen :-)

Grappig toeval op mn schermen. Links logaritmische LT grafiek #GeneralElectric (mogen cijfers) en kijk, rechts in mn Twiter timeline 'Chainsaw Jack' :-) (bijnaam oud CEO Jack Welch die t aandeel tot grootste ter wereld maakte in 2000) pic.twitter.com/jcZmoPHC0r — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 19 april 2018

Update 13:50 uur: Heineken

Dit is echt heel tof gemaakt:

This is just brilliant - this map shows the biggest trading partner for each country pic.twitter.com/gmNmTycFFG — Gergely Polner (@eurocrat) 19 april 2018

Update 13:20 uur: Heineken

Wat een koerspresatie van de brouwer:

Vandaag is jaarlijkse #Heineken aandeelhoudersvergadering. Die vergeven brouwer vast mooie weer. Leuk detail: #HeinekenHolding, baas bij aandeelhouders en in handen vd familie, deed nog beter #AEX pic.twitter.com/oFOAWkgDLg — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 19 april 2018

Update 13:00 uur: Heineken AVA

Roland Visser is aanwezig op de AVA van Heineken en doet vanaf daar verslag:

Update 13:00 uur: Tesla

UBS maakt gehakt van Tesla in een rapportje:

UBS takes a huge shit on $TSLA pic.twitter.com/A6s8wvcZvR — Quoth the Raven (@QTRResearch) 19 april 2018

Update 13:00 uur: Amazon

De brief van de ceo van Amazon aan de aandeelhouders. Opvallend is dat ze vermelden hoeveel Amazon Prima abonnees ze hebben, want dat werd niet eerder vermeld. Zou dat met Netflix te maken hebben?

Read the 2017 Letter to Shareholders from our founder and CEO @JeffBezos https://t.co/G5OtPWmsOW — Amazon News (@amazonnews) 18 april 2018

Update 11:50 uur: WSJ

Zo staan de Amerikaanse collega's op:

Take an early look at the front page of The Wall Street Journalhttps://t.co/5xQPDPcm8q pic.twitter.com/OHVCKFA9Px — The Wall Street Journal (@WSJ) 19 april 2018

Update 11:20 uur: Aluminium

De aluminiumprijzen gaan door het dak:

Guess what, aluminum is up again. +30% in 2 weeks https://t.co/VRJjBtKOoJ pic.twitter.com/v1MvUs61xF — Thomas Biesheuvel (@tbiesheuvel) 19 april 2018

Update 10:20 uur: Gonggg

De handel op de Amsterdamse beurs werd vandaag geopend door:

Directeur Anne-Marie Munnik luidt namens @CFASocietyVBAnl de gong. De vereniging viert dat ze op 1 januari 2018 zijn ontstaan uit de fusie tussen CFA Society Netherlands en VBA beleggingsprofessionals. https://t.co/cadEFzIBCE pic.twitter.com/dzYysBNvCR — Euronext Amsterdam (@euronext_nl) 19 april 2018

Update 09:50 uur: Sell in may

De eerste dit jaar:

Sell in May, go away? Maybe not in the U.S. https://t.co/pCeOnyN6tO pic.twitter.com/aeaaWljn9Y — Bloomberg Markets (@markets) 19 april 2018

Update 09:50 uur: KPN

Dat u weet waarin u belegt met KPN:

Wet in de maak om KPN te beschermen tegen buitenlandse belagers https://t.co/t0dOdpeSdY pic.twitter.com/9Z5tgabNtZ — RTL Z (@RTLZ) 19 april 2018

Update 09:40 uur: Duitsland

De Duitse tienjaarsrente loopt stevig op:

Duitse tienjaarsrente zegt auf wiedersehen pic.twitter.com/kyy8zJlCu5 — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 19 april 2018

Update 09:00 uur: Van de Velde

Van de Velde verliest 7,5%:

Van de Velde: ook in 2018 geen groei en zware druk op de winstmarge. Wordt moeilijke dag voor aandeel dat sinds eind 2016 al 45% verloor. Via @marktenlive @tijd: https://t.co/SQ1aTE5I2u — Kurt Vansteeland (@KurtVansteeland) 19 april 2018

Update 08:40 uur: Olie

Onze oliecolumnist Jilles over waarom de olieprijzen zo stijgen de laatste tijd:

De wekelijkse VS voorraaddaling is het zoveelste druppeltje. Daarachter staan:

- 3 jaar lage investeringen

- OPEC blijft zich houden aan de cuts

- Venezuela stort ineen

- VS schalie kan niet nog sneller groeienhttps://t.co/ikXzBp7wMe — Jilles vanden Beukel (@JillesAppelscha) 19 april 2018

Update 08:00 uur: Werkloosheid

Vandaar dat het iedere keer zo druk is op de A4...

Good #EUROBOOM morning! The Dutch #unemployment rate fell to just 3.9% in March, more than expected. pic.twitter.com/cYUX1y1DLv — jeroen blokland (@jsblokland) 19 april 2018

Update 08:00 uur: NSI

De Q1-cijfers van NSI:

Update 08:00 uur: Unilever

De Q1-cijfers van Unilever zijn door:

Update 08:00 uur: Sligro

Omzetcijfers voor het eerste kwartaal van Sligro zijn er:

De omzetcijfers van #Sligro over het eerste kwartaal zijn er en hier de tabel uit het persbericht:https://t.co/5rryroCChu pic.twitter.com/8F5QjijP8V — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 19 april 2018

Update 07:54 uur: Arcadis

De Q1-cijfers van Arcadis zijn er en hier zijn de tabel en link naar het perbericht:

De Q1-cijfers van #Arcadis zijn uit en hier de tabel uit het persbericht https://t.co/dLEO8Ff6t7 pic.twitter.com/rkn3xPq5uh — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 19 april 2018

Update 07:50 uur: Adviezen

Goedemorgen, hier zijn de analistenadviezen voor vandaag: