Beleggers letten meer op dividend

Het seizoen waarin beursgenoteerde bedrijven traditioneel hun dividend uitkeren, is weer begonnen. Beleggers zijn de laatste jaren positiever geworden over dividendaandelen. De hoogte van het dividend weegt daarbij voor een meerderheid zwaar mee in de aandelenselectie.

Maar liefst 70% van de particuliere beleggers zegt positiever over dividenden te zijn gaan denken nu de rente op een historisch dieptepunt staat, waardoor sparrekeningen en obligaties weinig rendement opleveren. Dit blijkt uit een enquête onder zelfbeleggende klanten van BinckBank. Bij beslissingen over beleggingen laat 60% van hen de hoogte van het dividend meewegen.

Uitkeren of investeren?

Naar schatting zullen Nederlandse beursgenoteerde bedrijven dit jaar zo’n €31,5 miljard aan dividend uitkeren. Dat is 8,6% meer dan in 2017. Dit staat in contrast tot de rente op spaarrekeningen, die daalde de afgelopen jaren juist.

Na de publicatie van de jaarcijfers tijdens het eerste kwartaal volgt voor de meeste beursgenoteerde bedrijven in het tweede kwartaal de uitkering van het (slot)dividend over het afgesloten jaar.

Door de lage rente zou het voor bedrijven in theorie eenvoudiger moeten zijn om projecten te vinden die een beter rendement opleveren. Toch meent ruim 20% van de particuliere beleggers dat een stevige dividenduitkering wil zeggen dat het goed gaat met het bedrijf in kwestie.

Een kleine groep (minder dan 10%) van de beleggers zou liever zien dat het geld binnen de onderneming blijft. Maar voor een meerderheid (ruim 60%) is een hoog dividend juist een reden om bepaalde aandelen in hun portefeuille op te nemen. Iets minder dan een vijfde van de respondenten heeft zelfs een deel van zijn spaartegoed in effecten met een hoog dividend gestoken.

Cash of stock?

Op de vraag welk dividendrendement zij ‘ideaal’ vinden, zegt iets minder dan de helft van de ondervraagden: 4%. Voor nog eens (ruim) een kwart is een dividendrendement van 6% of meer ideaal. Slechts 5% vindt het prima als een bedrijf geen dividend uitkeert.

Het is steeds ongebruikelijker om beleggers stock- of keuzedividend te bieden, al lijken ze daarmee geen problemen te hebben. Ruim 40% geeft de voorkeur aan cashdividend, terwijl 38% stockdividend prefereert. De overige 20% heeft geen voorkeur.

BinckBank vroeg zijn particuliere klanten ook of zij van plan zijn naar aandeelhoudersvergaderingen te gaan van bedrijven waarin zij beleggen. Over het belang daarvan verschilt de particuliere belegger van mening: de ene helft ziet het nut ervan in, de andere helft niet. Slechts één op de tien kleine beleggers heeft eens of vaker een aandeelhoudersvergadering bezocht.

Particulieren die de aandeelhoudersvergadering bezoeken, doen dit om verschillende redenen. Van hen wil 20% meer inzicht in het bedrijf krijgen. Nog eens bijna 20% vindt het belangrijk dat het management verantwoording aflegt. Een grotere groep (27%) meent daarentegen geen invloed op het beleid te hebben.

Al heeft de overgrote meerderheid van de particuliere beleggers nog nooit een aandeelhoudersvergadering bezocht, 40% zou die wel willen volgen als dat kan via een webcast op internet.