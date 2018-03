Goedemorgen. Leuk stukje. Is bij de ervaren beleggers natuurlijk al lang bekend, maar kan geen kwaad om dat steeds maar weer eens onder de aandacht te brengen, want er komen natuurlijk steeds nieuwe beleggers bij.

Gelukkig geeft Royce ook aan dat dit een geïdealiseerde situatie is, want we zitten nu met jarenlang ingrijpen van centrale banken en enorme schuldenbergen, die ongetwijfeld hun sporen gaan nalaten. Normaliter zou een extreme inflatie hiervan het gevolg zijn, maar dat is nu (wereldwijd) niet zo. Daar moet een oplossing voor komen en dat betekent, dat de groeicurve kan worden verlengd tot op het moment, dat die oplossing er is. Schulden moeten in de laatste fase ook altijd worden betaald/afgebouwd/kwijtgescholden, dus dat gaat nog verrassingen geven. Leuk om met de Paasdagen achter een eitje eens over na te denken.

Zal hopelijk een leuke discussie opleveren. Tijd voor reflectie.

Ik wens u nogmaals hele leuke Paasdagen.