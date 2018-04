Optieweek: 7 Tips voor de optiebelegger

Deze week bestaat de optiebeurs 40 jaar. In geen enkel ander land is de optiehandel dusdanig verankerd in de beleggerswereld als in Nederland. Dit vieren we met Optieweek op IEX.nl.

Beleggers gebruiken opties voor een extra stukje rendement, voor bescherming van de portefeuille of voor een speculatief ritje. Hieronder geven we een aantal tips waarop u moet letten bij het handelen in opties.

Tip 1: Beweeglijkheid is bepalend

De prijsvorming van de opties is in belangrijke mate afhankelijk van de volatiliteit van de onderliggende waarde, ook wel de beweeglijkheid genoemd. Hoe beweeglijker een aandeel, hoe hoger de prijs van de call- of putoptie is.

Daarnaast is natuurlijk de resterende looptijd van groot belang. Hoe langer de levensduur van een optie, hoe meer u betaalt.

Tip 2: Pas op met cijfers

Vlak voor de kwartaal- of jaarcijfers zijn de optieprijzen doorgaans hoger dan in een maand waarin geen nieuws van het onderliggende bedrijf te verwachten valt. Vaak gaat een aandeel na publicatie van (jaar)cijfers hard omhoog of omlaag, bewegingen van 5 tot 105 zijn niet ongewoon.

Daarop inspelen met opties kan lucratief zijn, maar vergeet niet dat de prijsvorming van de optie daar rekening mee houdt. De ingeschatte hogere beweeglijkheid vertaalt zich in een hogere prijs voor de call- of putoptie.

Tip 3: Koop openstaande posities terug

Wanneer u een calloptie geschreven hebt en daarmee succesvol bent, is het verstandig wanneer die optie voor een paar cent te krijgen is, deze terug te kopen.

Er kan altijd in de resterende looptijd nog wat bijzonders gebeuren waardoor de openstaande positie opeens een groot verlies kan opleveren. Buiten dat betekent het dat u bij een gesloten positie weer verder kunt met een nieuwe positie.

Tip 4: Vraag korting aan uw broker

Bij de ene broker betaalt u meer dan bij de ander. Wanneer u veel in opties handelt is het raadzaam bij uw broker of bank een staffelkorting aan te vragen. Raadpleeg hiervoor uw contactpersoon bij uw broker of bank.

Tip 5: Kijk of events binnen de looptijd vallen

Kijk goed of bepaalde belangrijke events, zoals jaarcijfers, een presentatie voor grote beleggers of een roadshow, wel of niet binnen de looptijd van de optie vallen. Op de website van het onderliggende bedrijf kunt u een financiële agenda vinden waarin de belangrijkste events staan vermeld.

Tip 6: Houd de dividenddatum in de gaten

Het dividend zit verwerkt in de prijs van de optie. De optieprijs is gebaseerd op de prijs van het aandeel op de afloopdatum. Als er kort voor de looptijd nog dividend afgaat ligt die prijs een stuk lager.

Wanneer een aandeel ex-dividend gaat, wordt het dividend namelijk van de koers afgetrokken. Callopties lijken daardoor misschien goedkoop, maar als het aandeel ex-dividend gaat komt de koers een stuk lager te liggen.

Tip 7: Koop een straddle

Een straddle is een combinatie-order van een calloptie en putoptie tegelijk. Wanneer u een grote beweging verwacht, bijvoorbeeld na een rentebesluit van de Amerikaanse Centrale Bank, of na verkiezingen in de VS, kunt u door middel van het kopen van een call- én een putoptie geld verdienen bij zowel een stijging als een daling.

Stijgt de beurs hard, dan verdient u aan de calloptie, daalt de beurs, dan verdient u aan de putoptie. Minder succesvol is deze trade als er niets gebeurt: beide opties lopen dan waardeloos af.







Voordat u begint met handelen is het belangrijk dat u precies weet wat de belangrijkste optiebegrippen betekenen. Daarom hieronder de een overzicht:

Optie: het op de optiebeurs verhandelbare recht om een bepaalde vaste hoeveelheid onderliggende waarde (bijvoorbeeld aandelen) te kopen of te verkopen tegen een vooraf vastgestelde prijs gedurende een bepaalde periode. Het verkopen van opties wordt ook wel schrijven van opties genoemd.





het op de optiebeurs verhandelbare recht om een bepaalde vaste hoeveelheid onderliggende waarde (bijvoorbeeld aandelen) te kopen of te verkopen tegen een vooraf vastgestelde prijs gedurende een bepaalde periode. Het verkopen van opties wordt ook wel schrijven van opties genoemd. Putoptie: geeft de houder het recht om de onderliggende waarde te verkopen tegen de vooraf afgesproken uitoefenprijs. De verkoper gaat ten opzichte van de koper hiermee een verplichting aan.





geeft de houder het recht om de onderliggende waarde te verkopen tegen de vooraf afgesproken uitoefenprijs. De verkoper gaat ten opzichte van de koper hiermee een verplichting aan. Calloptie: verhandelbaar recht om op een bepaald moment in de toekomst een afgesproken hoeveelheid van een onderliggende waarde te kopen tegen een vooraf afgesproken prijs.





verhandelbaar recht om op een bepaald moment in de toekomst een afgesproken hoeveelheid van een onderliggende waarde te kopen tegen een vooraf afgesproken prijs. Strangle: tegelijkertijd kopen of verkopen van call- en putopties op eenzelfde aandeel met dezelfde expiratiedatum, maar met verschillende uitoefenprijzen.





tegelijkertijd kopen of verkopen van call- en putopties op eenzelfde aandeel met dezelfde expiratiedatum, maar met verschillende uitoefenprijzen. Straddle : tegelijkertijd kopen of verkopen van call- en putopties op eenzelfde aandeel met dezelfde expiratiedatum en uitoefenprijs.





: tegelijkertijd kopen of verkopen van call- en putopties op eenzelfde aandeel met dezelfde expiratiedatum en uitoefenprijs. Butterflyspread: een combinatie van opties gericht op een beperkte beweging van de koers van de onderliggende waarde. Bijvoorbeeld door het gelijktijdig schrijven van een put met een lagere uitoefenprijs en een call met een hogere uitoefenprijs.





een combinatie van opties gericht op een beperkte beweging van de koers van de onderliggende waarde. Bijvoorbeeld door het gelijktijdig schrijven van een put met een lagere uitoefenprijs en een call met een hogere uitoefenprijs. Putspread: het kopen van een put die het dichtst bij de huidige koers ligt en het verkopen van een put verder out-of-the-money. Hiermee speelt de belegger in op de verwachting dat de onderliggende waarde zal dalen in koers. Het verschil met het kopen van een losse put is dat de koper in de spread een deel van de mogelijke winst afstaat in ruil voor een lagere investering.





het kopen van een put die het dichtst bij de huidige koers ligt en het verkopen van een put verder out-of-the-money. Hiermee speelt de belegger in op de verwachting dat de onderliggende waarde zal dalen in koers. Het verschil met het kopen van een losse put is dat de koper in de spread een deel van de mogelijke winst afstaat in ruil voor een lagere investering. Callspread: het kopen van een call in combinatie met het verkopen van een call met een hogere uitoefenprijs. De maximale winst is het verschil tussen de uitoefenprijzen. Er is geen margineis.





het kopen van een call in combinatie met het verkopen van een call met een hogere uitoefenprijs. De maximale winst is het verschil tussen de uitoefenprijzen. Er is geen margineis. Tijdspread: is opgebouwd uit twee opties op dezelfde onderliggende waarde met dezelfde uitoefenprijs maar verschillende uitoefenmaanden en meestal met dezelfde uitoefenprijs, maar daar kan van worden afgeweken. Naast een lagere investering kan het ook zijn dat de visie bij een tijdspread is dat de onderliggende waarde op korte termijn slechts in beperkte mate zal bewegen.





is opgebouwd uit twee opties op dezelfde onderliggende waarde met dezelfde uitoefenprijs maar verschillende uitoefenmaanden en meestal met dezelfde uitoefenprijs, maar daar kan van worden afgeweken. Naast een lagere investering kan het ook zijn dat de visie bij een tijdspread is dat de onderliggende waarde op korte termijn slechts in beperkte mate zal bewegen. At-the-money optie: een optie waarvan de uitoefenprijs rondom de beurskoers ligt.





een optie waarvan de uitoefenprijs rondom de beurskoers ligt. In-the-money optie: een optie met veel intrinsieke waarde. Callopties zijn in-the-money als de uitoefenprijs lager is dan de koers van de onderliggende waarde. Bij putopties geldt het omgekeerde.





een optie met veel intrinsieke waarde. Callopties zijn in-the-money als de uitoefenprijs lager is dan de koers van de onderliggende waarde. Bij putopties geldt het omgekeerde. Out-of-the-money optie: een optie met alleen verwachtingswaarde zonder intrinsieke waarde. Callopties zijn out-of-the-money als de uitoefenprijs hoger is dan de koers van de onderliggende waarde. Bij putopties geldt het omgekeerde.

