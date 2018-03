quote: Reigâh schreef op 8 mrt 2018 om 08:28:

Als je ergens wilt komen, zul je een keer moeten instappen.

Waarom zie ik nu ineens een reiger al met zijn vleugels in de bochten zijn evenwicht houdend surfend op het dak van een rijdende trollybus in mijn geboortestad voor me?